打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

共话中国经济新机遇｜专访：“我们愿与中国携手奔跑”——访斯洛文尼亚经济、旅游和体育部国务秘书弗兰盖日

2025年05月22日09:27 | 来源：新华网
小字号

　　新华社卢布尔雅那5月21日电　专访：“我们愿与中国携手奔跑”——访斯洛文尼亚经济、旅游和体育部国务秘书弗兰盖日

　　新华社记者周玥

　　斯洛文尼亚经济、旅游和体育部国务秘书马特夫兹·弗兰盖日日前在首都卢布尔雅那接受新华社记者专访时表示，斯洛文尼亚希望与中国建立长期互信的合作关系，“愿成为中国在欧洲的可靠伙伴、友好港湾”。

　　第四届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会将于5月22日至25日在中国宁波市举行。斯洛文尼亚派出由弗兰盖日率领的高级别代表团参展，随行的还有25家斯洛文尼亚企业代表，涵盖高新科技、食品饮料、制造业、物流等多个领域，目标是进一步拓展中国市场。

　　弗兰盖日告诉新华社记者，斯洛文尼亚的目标是成为欧洲新兴的先进、可持续技术中心。作为本届博览会主宾国，斯洛文尼亚将展现“绿色、创意与智慧”的国家形象。

　　“斯洛文尼亚的人工智能和区块链产业发展迅速，在智能制造与机器人技术领域具有巨大潜力。”弗兰盖日介绍说，“这得益于强大的研发生态与创新活力。”他提到，中国企业海信并购整合斯洛文尼亚知名品牌古洛尼后，在当地设立全球创新中心，体现了斯中合作的广阔前景。

　　弗兰盖日认为，斯洛文尼亚与中国在汽车、制药、食品与葡萄酒、旅游与体育、港口物流等领域合作潜力巨大。

　　“斯洛文尼亚是中国进入欧洲市场的理想门户。”他说，斯重要港口科佩尔地处亚得里亚海北部，不仅拥有通往欧洲各国的高效陆路交通，也是连接中东欧国家与远东市场的重要枢纽。

　　谈及具体合作领域，弗兰盖日说，在汽车产业领域，斯方正积极探索与中国电动车制造商合作，欢迎中方在斯设立生产基地；在制药行业方面，斯代表企业克尔卡制药公司已在中国设立合资企业，中国也有企业在斯设立研发中心；在旅游业方面，斯洛文尼亚作为精品旅游目的地，拥有丰富的自然景观、户外体验、美食文化与深厚历史，期待吸引更多中国游客。

　　弗兰盖日说：“我们支持透明、有力的国际贸易规则，也支持改革世贸组织，以更好应对当今世界的变化。”他认为，面对气候、科技、地缘政治与社会等多方面的深刻变革，世界比以往任何时候都更需要合作。

　　“我们希望与中国建立长期互信的合作关系。这不仅是市场互通，也是共同发展的基础。”弗兰盖日说，“我们需要一个更加开放、平等的商业环境。这是一场马拉松，我们愿与中国携手奔跑。”

(责编：贾文婷、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部