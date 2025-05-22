新华社卢布尔雅那5月21日电 专访：“我们愿与中国携手奔跑”——访斯洛文尼亚经济、旅游和体育部国务秘书弗兰盖日

新华社记者周玥

斯洛文尼亚经济、旅游和体育部国务秘书马特夫兹·弗兰盖日日前在首都卢布尔雅那接受新华社记者专访时表示，斯洛文尼亚希望与中国建立长期互信的合作关系，“愿成为中国在欧洲的可靠伙伴、友好港湾”。

第四届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会将于5月22日至25日在中国宁波市举行。斯洛文尼亚派出由弗兰盖日率领的高级别代表团参展，随行的还有25家斯洛文尼亚企业代表，涵盖高新科技、食品饮料、制造业、物流等多个领域，目标是进一步拓展中国市场。

弗兰盖日告诉新华社记者，斯洛文尼亚的目标是成为欧洲新兴的先进、可持续技术中心。作为本届博览会主宾国，斯洛文尼亚将展现“绿色、创意与智慧”的国家形象。

“斯洛文尼亚的人工智能和区块链产业发展迅速，在智能制造与机器人技术领域具有巨大潜力。”弗兰盖日介绍说，“这得益于强大的研发生态与创新活力。”他提到，中国企业海信并购整合斯洛文尼亚知名品牌古洛尼后，在当地设立全球创新中心，体现了斯中合作的广阔前景。

弗兰盖日认为，斯洛文尼亚与中国在汽车、制药、食品与葡萄酒、旅游与体育、港口物流等领域合作潜力巨大。

“斯洛文尼亚是中国进入欧洲市场的理想门户。”他说，斯重要港口科佩尔地处亚得里亚海北部，不仅拥有通往欧洲各国的高效陆路交通，也是连接中东欧国家与远东市场的重要枢纽。

谈及具体合作领域，弗兰盖日说，在汽车产业领域，斯方正积极探索与中国电动车制造商合作，欢迎中方在斯设立生产基地；在制药行业方面，斯代表企业克尔卡制药公司已在中国设立合资企业，中国也有企业在斯设立研发中心；在旅游业方面，斯洛文尼亚作为精品旅游目的地，拥有丰富的自然景观、户外体验、美食文化与深厚历史，期待吸引更多中国游客。

弗兰盖日说：“我们支持透明、有力的国际贸易规则，也支持改革世贸组织，以更好应对当今世界的变化。”他认为，面对气候、科技、地缘政治与社会等多方面的深刻变革，世界比以往任何时候都更需要合作。

“我们希望与中国建立长期互信的合作关系。这不仅是市场互通，也是共同发展的基础。”弗兰盖日说，“我们需要一个更加开放、平等的商业环境。这是一场马拉松，我们愿与中国携手奔跑。”

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