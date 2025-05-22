新华社北京5月21日电（记者徐壮）以“增进交流互鉴 激发传承活力 共享美好生活”为主题的第九届中国成都国际非物质文化遗产节将首次设立“主宾国+主宾城市”机制，邀请马来西亚作为主宾国，阿尔及利亚阿尔及尔、马来西亚槟城、泰国清迈、意大利巴里作为主宾城市，邀请来自60余个国家和地区的近400位非遗传承人、专家学者、政府官员和驻华使节参与。

文化和旅游部21日举行新闻发布会，介绍本届非遗节有关情况。

“本届非遗节共有近600个非遗代表性项目参展参演，全面展示全国非遗保护成果。”文化和旅游部非物质文化遗产司副司长胡雁介绍，本届非遗节设置科技赋能非遗专题板块，16家研究机构和科技企业依托桑蚕丝织技艺、西游传说等非遗项目，推出30余项可参与、可互动的科技体验装置，通过游戏、VR数字展览、短视频等多种形式拓展非遗呈现方式、展示创新成果。

四川省文化和旅游厅副厅长袁艺表示，本届非遗节将再次举办非遗品牌IP授权交易活动，通过搭建非遗品牌创新转化平台，牵手非遗传承人、创新企业、设计师、艺术家、品牌机构等，让非遗与市场对接，增强非遗品牌的知名度和影响力。

成都市人民政府副市长陈志勇说，成都市践行“开门办节”理念，与十余家头部企业合作，举办“抖音非遗嘉年华”“2025携程全球合作伙伴大会”等活动；深化与行业组织合作，共同举办传统医药推广周、国际非遗美食周等活动。

第九届中国成都国际非物质文化遗产节由四川省人民政府、文化和旅游部、联合国教科文组织、中国联合国教科文组织全国委员会共同主办，将于5月28日至6月3日举办。

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