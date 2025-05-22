新华社德黑兰5月21日电（记者陈霄 沙达提）伊朗最高领袖哈梅内伊日前表示，伊朗不需要任何方面对其铀浓缩权利的许可。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，哈梅内伊20日在伊朗首都德黑兰出席纪念伊朗前总统莱希的活动并发表讲话。他表示，美方代表声称不允许伊朗进行铀浓缩，这是一个重大错误。伊朗奉行自己的政策，“没有人在等待任何方面（对铀浓缩）的许可”。

哈梅内伊说，与美国的谈判还没有取得任何结果，未来仍不确定，但他不指望谈判能取得任何积极成果。

伊朗与美国4月12日开始进行间接谈判。美国中东问题特使威特科夫近日在接受美国媒体采访时说，美方非常明确，“不允许（伊朗拥有）哪怕1％的铀浓缩能力”。

伊朗外交部长阿拉格齐20日也表示，美方立场“完全不合理、不符合逻辑”，伊朗不会就铀浓缩权利问题进行谈判，他与谈判团队在维护伊朗人民权利方面“决不退缩”。

哈梅内伊的政治顾问沙姆哈尼此前曾表示，伊朗愿放弃可以制造核武器的高丰度浓缩铀储备，将铀浓缩限制在民用所需的较低丰度，并允许国际核查人员监督相关过程，以换取美国“立即”解除对伊朗的“全部经济制裁”。

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