新华社纽约5月20日电 题：“不知道规则是什么”——美关税政策不确定性令家居业忧虑重重

新华社记者刘亚南

2025年国际当代家具展18日至20日在美国纽约举办。许多参展的美国和国际家居业人士对新华社记者表示，美国政府加征关税不仅令美国进口家居成品的企业面临冲击，也使依赖进口零配件和原材料的家居生产商受到伤害，关税政策不确定性令业界人士充满忧虑。

5月18日，嘉宾在美国纽约举行的2025年国际当代家具展上就关税进行小组讨论。新华社记者 刘亚南 摄

美国每年进口数百亿美元家具及家居用品。美国商务部经济分析局公布数据显示，今年第一季度，美国家具及家居用品进口额超过100亿美元。美国加征关税令家居品牌感到成本上涨的压力，努力通过转嫁成本和寻求替代市场予以应对。

意大利灯饰和家居品牌加斯帕雷·阿萨罗设计公司参展代表告诉记者，由于产品全部在意大利生产，除原有关税外，从意大利向美国出口目前面临10%的新增关税。未来关税政策仍存在很大不确定性，公司只能把关税成本转嫁给消费者。

来自加拿大多伦多的室内设计公司霍利斯与莫里斯公司领衔设计师米沙·库夫雷特在展会举办的关税问题讨论会上说，公司营业收入80%来自邻近的美国市场。在美国关税政策影响下，公司今年首次远赴欧洲开拓市场。

首次来纽约参展的日本可丽木酷家具公司公关部门工作人员都木麻友美表示，公司刚刚进入美国市场，通过本地合作伙伴进行营销。美国关税政策的不确定性将成为公司经营中必须面对的问题。

美国家居行业定制化趋势推动本土生产逐渐增多，但大量零配件仍依赖进口，美国加征关税令本土行业受损。

美国灯饰设计和制造企业朱尼珀设计集团公司总裁尚特·马德贾里安对记者表示，加征关税不仅影响生产制造，还影响到工程项目和设计乃至全行业生产和经营成本。他表示，公司长期与中国有业务往来，从中国进口电源装置和一些零部件等，因为这些产品在美国找不到供应商。

美国北卡罗来纳州家居和纺织品生产商HBF纺织品公司副总裁兼总经理凯西·巴克斯特说，其公司生产中使用的金属部件来自加拿大，很多优质纺织品来自欧洲，政府加征关税直接影响生产。

美国芝加哥家具企业拉卡瓦公司区域经理贾维尔·桑多瓦尔说，公司从加拿大进口大量木材，从中国进口配件，相关业务均受关税冲击。虽然此前囤积了一些木材，但库存不断减少，需要重新订购。“公司每周都在关注政策动向。”

美国康涅狄格州家具企业赫勒公司所需配件来自中国。公司总裁兼首席执行官约翰·埃德尔曼表示，问题的关键在于人们不知道美国政府制定政策的规则是什么，导致公司无法作出决策。“对经济和商业而言，没有什么比无法决策更糟糕的了。”

5月18日，在美国纽约举行的2025年国际当代家具展现场，参展人员走过美国灯饰设计和制造企业朱尼珀设计集团公司的展区。新华社记者 刘亚南 摄

5月18日，在美国纽约举行的2025年国际当代家具展现场，人们在美国灯饰设计和制造企业朱尼珀设计集团公司与美国北卡罗来纳州家居和纺织品生产商HBF纺织品公司的展区参展。新华社记者 刘亚南 摄

5月18日，在美国纽约举行的2025年国际当代家具展现场，人们在美国康涅狄格州家具企业赫勒公司的展区参展。新华社记者 刘亚南 摄

5月18日，人们在美国纽约举行的2025年国际当代家具展现场参观。新华社记者 刘亚南 摄

5月18日，人们在美国纽约举行的2025年国际当代家具展现场参观。新华社记者 刘亚南 摄

(责编：贾文婷、张悦)