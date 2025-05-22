新华社日内瓦5月20日电（记者焦倩）20日至21日，世界贸易组织在瑞士日内瓦召开总理事会2025年度第二次会议。在第一天会议上，中方主动设置议程并提交《关于当前形势下支持多边贸易体制的声明》书面提案，对美国“对等关税”表达关注，并提出世贸组织成员集体应对建议。

中方表示，一个开放、稳定、以规则为基础的国际经贸秩序符合各国共同利益。世贸组织成立30年来取得巨大成就，但当前多边贸易体制正面临严峻挑战。所谓“对等关税”严重冲击以规则为基础的多边贸易体制。世贸组织成员要站在历史正确的一边，共同维护和加强以世贸组织为核心、以规则为基础的多边贸易体制。

为应对贸易动荡局势，中方提出“稳字当头、发展当先、改革当道”的世贸组织工作思路。一是稳字当头。中方呼吁成员团结一致，稳定相互间贸易关系，提高贸易政策透明度并加强贸易政策监督，确保全球贸易仍在世贸组织规则框架下稳定运行。二是发展当先。中方呼吁成员进一步扩大对最不发达国家市场开放，并支持世贸组织促贸援助倡议等平台为发展中成员提供更有效的帮助，推动世贸组织第14届部长级会议取得发展导向型成果。三是改革当道。中方支持深化世贸组织改革，既要关注既有议题，也要关注气候变化、绿色转型、供应链韧性、产业政策等当代贸易议题；以更加灵活的方式推进新规则谈判，尽快将《促进发展的投资便利化协定》《电子商务协定》等纳入世贸组织规则框架。

中方提案引发广泛共鸣。巴西、俄罗斯、巴基斯坦、安提瓜和巴布达等世贸组织成员对单边主义政策措施表达强烈关注，呼应中方关于维护全球贸易稳定的建议，特别指出成员要遵守世贸组织最惠国待遇原则，推进世贸组织改革，维护和加强多边贸易体制，有效应对当前贸易动荡局势。

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