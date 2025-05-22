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“茶和天下·雅集”活动在瑞士举行

陈俊侠
2025年05月22日09:11 | 来源：新华网
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　　新华社伯尔尼5月21日电（记者陈俊侠）在第六个“国际茶日”到来之际，2025“茶和天下·雅集”活动日前在瑞士首都伯尔尼的中国文化中心举行，来自瑞士文化、教育和媒体界以及国际组织的约50名嘉宾共聚一堂，品鉴中国特色名茶，体验中国文化艺术。

　　本次活动由中国驻瑞士大使馆、中国文化和旅游部国际交流与合作局联合主办，伯尔尼中国文化中心承办。活动以茶为媒，巧妙融合沉浸式文化体验和艺术展演，包含茶艺表演、茶文化讲座、古琴演奏以及自由观展与茶席互动体验等，全面展现中国茶文化蕴含的“清、和、雅、敬”艺术魅力以及“和而不同”的东方智慧。

　　2019年12月，联合国大会宣布将每年5月21日定为“国际茶日”。2022年11月，“中国传统制茶技艺及其相关习俗”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。中国驻瑞士使馆参赞、伯尔尼中国文化中心主任崔可致辞时说，本次活动也是通过以茶会友的方式庆祝“国际茶日”，希望大家更多地了解茶、喜欢茶以及中国的茶文化，也希望以茶为媒，增进彼此了解，加深友谊，共同为促进中瑞文化交流作出努力。

　　瑞士嘉宾博格拉尔考·沃伊道说，她非常喜欢此次活动，茶艺师的表演和古琴演奏都给她留下深刻印象。“一边品茶一边听古琴，让我的心静了下来，我从中听出了小桥流水的意境。”

(责编：贾文婷、张悦)

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