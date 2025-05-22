新华社北京5月21日电 综合新华社驻外记者报道：“汉语桥”中文比赛日前分别在巴西、澳大利亚、埃及和科摩罗举行，展现各国选手对中文的热爱和以语言为桥梁促进相互沟通的愿望。

第24届“汉语桥”世界大学生中文比赛暨第18届“汉语桥”世界中学生中文比赛巴西赛区决赛18日在巴西里约热内卢落下帷幕。共有来自巴西12所孔子学院以及“汉语桥”俱乐部的25名大学生和11名中学生参加本次决赛。

赛前，中国驻里约热内卢总领事田敏表示，人文交流是中巴全面战略伙伴关系的重要支柱。近年来，中文学习在巴西热度不断攀升，中文教育正朝着系统化、多元化的方向快速发展，不仅多所高校陆续开设中文课程，基础教育阶段的双语学校也在里约州等多地稳步推进。

通过才艺展示、主题演讲、朗诵、听力测试等环节，来自巴西南里奥格兰德州联邦大学孔子学院的罗德里戈·古特雷斯夺得本届大学生组比赛冠军，巴西坎皮纳斯州立大学孔子学院的恩里克·桑塔纳获得中学生组比赛冠军。古特雷斯在发表获奖感言时说，这次比赛是中国语言文化的一次嘉年华，“我们要一起坚持下去，一起追寻梦想，在巴西建立一个更加优秀的中文学习社区”。

第18届“汉语桥”世界中学生中文比赛西澳大利亚州、首都领地、北领地赛区决赛18日在位于澳大利亚珀斯的西澳博物馆举行。本次比赛共有来自3个地区的13名中学生参赛，他们用实际行动诠释了对中文的热爱，展现了本地中文教学的成果。

以“逐梦中文，不负韶华”为主题，选手们用中文发表了充满情感与梦想的演讲，表达了对中文的热爱、对赴华求学的期待以及以语言为桥梁促进澳中友谊的信念。在才艺展示环节，选手们各展所长，书法、武术、诗朗诵、乐器演奏、中文歌曲与传统舞蹈等一一亮相，展现中华文化的独特魅力。

第24届“汉语桥”世界大学生中文比赛埃及大区决赛暨2025年埃及“巨石杯·汉语桥”中文比赛17日在埃及首都开罗落下帷幕。经过前期预赛选拔，12名选手入围决赛。在主题演讲、知识问答和才艺展示环节中，选手们展现出扎实的中文语言能力和丰富的中国国情知识。

决赛特等奖获得者开罗大学中文翻译专业学生奥拉·谢里夫告诉新华社记者，希望能以中文为桥梁，为增进埃中青年的相互了解和文化交流贡献一份力量。

颁奖典礼上，中国教育部中外语言交流合作中心副主任刘剑青表示，自2002年埃及首次举办“汉语桥”比赛以来，已有上千名埃及青少年踏上“汉语桥”之旅，学习中文、走近中国。欢迎更多埃及青年到中国走一走、看一看，为促进中埃两国人文交流、民心相通，推动世界多元文明互学互鉴和构建人类命运共同体贡献自己的力量。

第24届“汉语桥”世界大学生中文比赛科摩罗赛区决赛暨中科建交50周年庆祝活动17日在科摩罗首都莫罗尼举行。

中国驻科摩罗大使郭志军在致辞中鼓励更多科青年学习中文，掌握专业知识，成为中科友谊的传承者、中科合作的推动者、中科关系的建设者，以中科建交50周年为新起点，为中科战略伙伴关系发展贡献力量。

科摩罗国民教育部长巴卡尔·姆武拉纳也在现场鼓励科青年学习掌握中国文化和先进技术，促进科经济社会发展。

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