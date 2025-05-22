5月17日，参会者在第三十四届哈洽会数字经济展区参观。新华社记者 王建威 摄

新华社哈尔滨5月21日电 题：外资企业借国际展会深耕中国市场

新华社记者杨轩

在第三十四届哈尔滨国际经济贸易洽谈会（以下简称哈洽会）中的日本北海道展位前，游客纷纷在这驻足，被这里现场制作的饭团和各种特色食品吸引。

“今年北海道共有14家企业带来36种商品参展，其中的12家和34种商品是第一次亮相哈洽会。”专程来到现场的北海道副知事加纳孝之说，希望能借这次展会找到更多采购商，将北海道的特色产品推向中国各地。

17日至21日，以“共建向北开放新高地，共享振兴发展新机遇”为主题的第三十四届哈洽会在黑龙江省哈尔滨市举行，吸引来自美国、日本、瑞士等38个国家和地区及中国23个省区市的1500余家企业报名参展。

展会期间，不少外国官员及外资企业代表看好黑龙江省及中国的投资机遇，决心持续加码中国市场，共享发展红利。

“我们早在1999年就于哈尔滨设立第一家工厂，并在2013年成立了农业机械产品开发和研究中心。在过去的十年里，我们持续在黑龙江投资约10亿元人民币加强智能制造，如今大量农机新产品已经推向了整个中国市场。”凯斯纽荷兰亚太区研发与产品管理副总裁乔纳森·波尔斯说。

波尔斯介绍，凯斯纽荷兰工业集团作为世界领先的机械设备与服务提供商，在全球拥有数十家加工厂和研发中心，主要产品包括各种农用及工程机械。

他表示，黑龙江是玉米等粮食作物主产区，未来五年集团计划在黑龙江省进一步加大投资力度，推动关键部件的本地化、高性能大型联合收割机研发及扩大哈尔滨工厂产品出口，助力黑龙江农业高质量发展。

对雀巢大中华区高级副总裁曹敬衡来说，黑龙江省“以开放求振兴”的发展理念为外资企业深耕中国市场带来了充足信心。

“黑龙江省拥有肥沃的黑土地，地处北纬47度黄金奶源带，这里优质的生态牧场以及良好的招商政策和营商环境是吸引雀巢扎根龙江发展的重要原因。”曹敬衡说，雀巢在中国大陆的首家工厂——雀巢双城工厂于1987年就在黑龙江省建立，至今已累计投资30亿元人民币，近五年投资超7亿元，辐射奶户3.3万户，吸纳就业1万人。

5月17日，在第三十四届哈洽会大庆展区，参会者在了解一款智能机械臂的运行情况。新华社记者 王建威 摄

“如今，中国已经成为雀巢集团的全球第二大市场，我们希望能够进一步加强与黑龙江的合作，将瑞士的先进技术和管理经验引入黑龙江，同时也将黑龙江的更多优质产品推向国际市场。”曹敬衡说。

不仅有老伙伴，本届哈洽会期间举办的“外资企业龙江行”活动还吸引了不少“新朋友”的关注。

露露乐蒙政府事务总经理康泰说，公司从2022年开始在黑龙江开设第一家店铺起业绩增长迅速，特别是去年黑龙江省的重点推介为品牌带来非常好的宣传效果。

“我们对在黑龙江省的发展充满信心，未来希望能开设更多店铺，与黑龙江省一道推动冰雪运动的蓬勃发展。”康泰说。

中国贸促会会长任鸿斌表示，中国过去、现在、将来始终是外资投资的热土，此次哈洽会及同期举办的各项活动正是外资企业代表深度了解黑龙江与中国的好机会。

“哈洽会在经贸领域影响力不断扩大，希望更多企业家能够在哈洽会上与来自世界各地的合作伙伴广泛交流，共同扎根龙江、面向世界，寻找更多的商机。”任鸿斌说。

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