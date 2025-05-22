新华社波哥大5月21日电 题：哥伦比亚与“一带一路”的时代交响

新华社记者李子健

2022年8月，哥伦比亚总统佩特罗在其就职演说中引述本国文学巨匠加西亚·马尔克斯所著《百年孤独》的结尾：“羊皮卷上所载一切自永远至永远不会再重复，因为注定经受百年孤独的家族不会有第二次机会在大地上出现。”随即，他话锋一转，以充满力量的语调宣示：“今天，这第二次机会已然开启。”

如今，哥伦比亚正式加入高质量共建“一带一路”大家庭，为这一深深期许注入了动能。牵手“一带一路”，是中哥建交45周年之际两国战略伙伴关系持续发展的里程碑，更是哥伦比亚把握时代脉搏、顺应发展潮流的战略抉择。

哥伦比亚迫切寻求并珍视共建“一带一路”带来的机会，源自国家发展的内生需求。基础设施的相对滞后，特别是交通瓶颈，一度让这个国家的发展之路如安第斯山脉般崎岖漫长。首都波哥大市民中流传的无奈调侃“波哥大距离波哥大两小时”，正是长期交通拥堵的真实写照。

正在由中国企业承建和参与运营的哥伦比亚迄今最大基建项目之一：波哥大地铁一号线，将改变城市的未来。截至2025年4月30日，波哥大地铁一号线已完成约54%的建设进度，直接或间接创造了约1.3万个工作岗位。波哥大地铁一号线项目公司副总经理玛利亚·康斯坦萨·博特罗表示，地铁投入使用后，首末站两地通勤时间将从近3个小时缩短至27分钟，预计将有300万民众直接或间接地从这一改变中受益。

哥伦比亚对共建“一带一路”的热情，也根植于两国间日益密切且成果丰硕的经贸往来。中国已连续多年成为哥伦比亚第二大贸易伙伴，哥伦比亚则是中国在拉美地区的第五大贸易伙伴。2024年中哥贸易规模达1496.3亿元，同比增长13.1%。今年前4个月，中国对哥伦比亚进出口483.4亿元，同比增长8.5%，规模创历史同期新高。农产品合作尤其亮眼，哥伦比亚已成为中国咖啡、鲜切花的第三大进口来源地，今年前4个月，仅咖啡进口额就达4.7亿元，鲜切花进口亦增长14.6%。这些实实在在的利益，让哥伦比亚各界对共建“一带一路”带来更广阔的中国机遇充满期待。

哥伦比亚哥中投资贸易商会执行董事英格丽德·查韦斯说，哥伦比亚与中国的合作潜力巨大，因为“双方都有发展业务的政治意愿”。她认为，加强与中国的关系，能帮助哥伦比亚实现发展伙伴的多元化。

放眼拉美，阿根廷的“基塞”水电站、秘鲁的钱凯港等众多标志性项目纷纷落地，为当地经济社会发展注入强劲动力。作为全球南方的重要成员，中拉携手不仅共筑潜力巨大的市场，也为双方民生发展和全球共同繁荣增添了新动能。作为拉共体轮值主席国，哥伦比亚选择加入高质量共建“一带一路”大家庭，正是顺应这一区域合作与共同发展的时代潮流，展现了其在推动国家发展与促进中拉合作方面的坚定意愿。

从对“第二次机会”的呼唤，到中哥建交45载的互利合作，再到拥抱共建“一带一路”，哥伦比亚正以积极的姿态描绘国家发展的新图景。站在新的历史起点上，哥伦比亚将乘着共建“一带一路”的东风，与中国共同谱写互利共赢、共同发展的新篇章，为构建更加紧密的中拉命运共同体贡献力量。

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