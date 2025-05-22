打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

专栏丨哥伦比亚与“一带一路”的时代交响

2025年05月22日08:55 | 来源：新华网
小字号

　　新华社波哥大5月21日电　题：哥伦比亚与“一带一路”的时代交响

　　新华社记者李子健

　　2022年8月，哥伦比亚总统佩特罗在其就职演说中引述本国文学巨匠加西亚·马尔克斯所著《百年孤独》的结尾：“羊皮卷上所载一切自永远至永远不会再重复，因为注定经受百年孤独的家族不会有第二次机会在大地上出现。”随即，他话锋一转，以充满力量的语调宣示：“今天，这第二次机会已然开启。”

　　如今，哥伦比亚正式加入高质量共建“一带一路”大家庭，为这一深深期许注入了动能。牵手“一带一路”，是中哥建交45周年之际两国战略伙伴关系持续发展的里程碑，更是哥伦比亚把握时代脉搏、顺应发展潮流的战略抉择。

　　哥伦比亚迫切寻求并珍视共建“一带一路”带来的机会，源自国家发展的内生需求。基础设施的相对滞后，特别是交通瓶颈，一度让这个国家的发展之路如安第斯山脉般崎岖漫长。首都波哥大市民中流传的无奈调侃“波哥大距离波哥大两小时”，正是长期交通拥堵的真实写照。

　　正在由中国企业承建和参与运营的哥伦比亚迄今最大基建项目之一：波哥大地铁一号线，将改变城市的未来。截至2025年4月30日，波哥大地铁一号线已完成约54%的建设进度，直接或间接创造了约1.3万个工作岗位。波哥大地铁一号线项目公司副总经理玛利亚·康斯坦萨·博特罗表示，地铁投入使用后，首末站两地通勤时间将从近3个小时缩短至27分钟，预计将有300万民众直接或间接地从这一改变中受益。

　　哥伦比亚对共建“一带一路”的热情，也根植于两国间日益密切且成果丰硕的经贸往来。中国已连续多年成为哥伦比亚第二大贸易伙伴，哥伦比亚则是中国在拉美地区的第五大贸易伙伴。2024年中哥贸易规模达1496.3亿元，同比增长13.1%。今年前4个月，中国对哥伦比亚进出口483.4亿元，同比增长8.5%，规模创历史同期新高。农产品合作尤其亮眼，哥伦比亚已成为中国咖啡、鲜切花的第三大进口来源地，今年前4个月，仅咖啡进口额就达4.7亿元，鲜切花进口亦增长14.6%。这些实实在在的利益，让哥伦比亚各界对共建“一带一路”带来更广阔的中国机遇充满期待。

　　哥伦比亚哥中投资贸易商会执行董事英格丽德·查韦斯说，哥伦比亚与中国的合作潜力巨大，因为“双方都有发展业务的政治意愿”。她认为，加强与中国的关系，能帮助哥伦比亚实现发展伙伴的多元化。

　　放眼拉美，阿根廷的“基塞”水电站、秘鲁的钱凯港等众多标志性项目纷纷落地，为当地经济社会发展注入强劲动力。作为全球南方的重要成员，中拉携手不仅共筑潜力巨大的市场，也为双方民生发展和全球共同繁荣增添了新动能。作为拉共体轮值主席国，哥伦比亚选择加入高质量共建“一带一路”大家庭，正是顺应这一区域合作与共同发展的时代潮流，展现了其在推动国家发展与促进中拉合作方面的坚定意愿。

　　从对“第二次机会”的呼唤，到中哥建交45载的互利合作，再到拥抱共建“一带一路”，哥伦比亚正以积极的姿态描绘国家发展的新图景。站在新的历史起点上，哥伦比亚将乘着共建“一带一路”的东风，与中国共同谱写互利共赢、共同发展的新篇章，为构建更加紧密的中拉命运共同体贡献力量。

(责编：贾文婷、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部