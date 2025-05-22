第78届世界卫生大会举行——

本报记者 高 乔

在瑞士日内瓦，世界卫生组织总干事谭德塞在第七十八届世界卫生大会上发言。

新华社记者 连 漪摄

近日，以“共创健康世界”为主题的第78届世界卫生大会正在瑞士日内瓦举行。大会审议通过了被视为具有“里程碑意义”的《世界卫生组织大流行协定》，并将审议约75项议程及子议程，预计通过40多项决议及决定，涵盖卫生和护理人员队伍、抗生素耐药性、突发卫生事件、脊髓灰质炎、气候变化等议题。全球多国聚焦公共卫生议题，为全球健康搭建更加强力的防护网络。

通过具有“里程碑意义”的决议

5月20日，世界卫生大会审议通过《世界卫生组织大流行协定》（简称《大流行协定》）。该协定由世界卫生组织成员国经3年密集谈判达成，旨在加强全球防范大流行病能力，被视为具有“里程碑意义”的提案。世界卫生组织总干事谭德塞当天在大会发言中表示，《大流行协定》将成为“世卫组织乃至全球卫生史上最重大的成就之一”，它标志着人类在大流行病的防控和应对方面达到前所未有的水平。

《大流行协定》提出建立一系列新的工作平台和机制，旨在全面改革现有大流行监测、防范和应对体系，促进大流行相关卫生产品的研发与分享，调整大流行相关卫生产品的生产、分配秩序，进一步完善全球公共卫生治理体系，着力解决当前国际卫生发展的公平性挑战。

据世卫组织官网介绍，政府间谈判机构拟订的《大流行协定》涵盖以下内容：建立病原体获取和惠益分享系统；采取具体措施预防大流行，包括采用“同一健康”方针；提升各地研发能力；促进技术和相关知识、技能和专长的转让，以生产大流行相关卫生产品；组织技能娴熟、训练有素的国家和全球多学科卫生应急队伍；建立财务协调机制；采取具体措施，加强防范和准备工作，并增强卫生系统的功能和韧性；建立全球供应链和物流网络。

“备受瞩目的《大流行协定》经历3年多谈判，于今年4月达成草案，并于近日经世界卫生大会审议通过，对全球多国共同预防、防范和应对传染病大流行凝聚共识，搭建可行的合作框架，有助于全球提升预防传染病大流行的能力。”复旦大学发展研究院研究员王帆接受本报记者采访时分析，《大流行协定》也反映了全球多国近年来总结经验教训，得出的公共卫生治理共识——预防传染病大流行需要全球各国沟通协调，共同应对。

据悉，《大流行协定》是根据《世界卫生组织组织法》第19条谈判达成的第二项具有法律效力的国际协议。此前，唯一一项依据该条款达成的协定是2003年通过、2005年生效的《世卫组织烟草控制框架公约》。

中国经验为发展中国家提供借鉴

会议期间，中国同巴西、印度尼西亚、孟加拉国等国一道，在“公平之友小组”框架内，积极呼应发展中国家对公平获取卫生产品的合理诉求；同埃塞俄比亚、秘鲁、坦桑尼亚、泰国联合举办“数智赋能初级卫生保健 促进全民健康覆盖”主题边会；参加世卫组织成员国吹风会、圆桌讨论会、边会及各项决议磋商等活动，分享中国相关工作的经验做法。

出席世界卫生大会的中国代表团团长、中国国家卫生健康委主任雷海潮表示，中国积极致力于在推进中国式现代化进程中建成健康中国，走出了一条中国特色卫生健康事业改革发展之路。中国政府非常重视民众健康，确立了人民至上、生命至上的基本理念，在实施健康中国的战略当中，推出了18项具体行动。中国卫生健康事业取得巨大成就，2024年人均预期寿命增长到79岁，健康水平位居中高收入国家前列。

据中国代表团介绍，中国积极开展全球卫生合作和交流。60多年来，累计向全球77个国家和地区派遣援外医疗队员3万多人次，诊治患者超3亿人次。在新冠疫情期间，为全球提供了5000亿件个人防护用品和23亿剂次疫苗。中方将继续以实际行动支持世卫组织和多边主义，欢迎世卫组织实施改革，愿与广大成员国携手努力，共同构建人类卫生健康共同体。

“一直以来，中国坚定支持世卫组织在全球卫生治理中发挥领导协调作用。”王帆分析，从国内发展经验上看，中国政府持续关注卫生健康领域的发展情况，及时调整制定国家卫生政策，使政策和社会资源配置能及时回应国家发展和民众健康需求，并加强创新科技在医疗卫生领域的应用，积极探索应用数智技术持续完善医疗卫生服务体系。从国际合作经验上看，长期以来，中国通过多种途径支持世卫组织工作，推动全球卫生体系建设和治理能力提升。同时，中国对卫生健康事业的政策支持和技术应用，对其他发展中国家、欠发达国家制定医疗卫生政策、发展符合本国国情的医疗卫生体系提供重要借鉴。

全球卫生治理急需加强多边协作

据世界卫生组织近日发布的《2025年世界卫生统计》报告，截至2024年，世卫大会于2018年提出的“三个十亿”目标进展喜忧参半：全民健康福利覆盖人口新增4.31亿人；发生突发卫生事件时受到更好保护人口新增约6.37亿人；健康状况得到改善人口新增14亿人，已超过最初目标。但受新冠疫情影响，在2019年至2021年的两年时间里，全球预期寿命下降了1.8岁，这是近些年来最大的降幅，扭转了十年来的卫生进展。世卫组织警告说，全球卫生事业的总体进展受到威胁，需要紧急采取全球行动，以回到正轨。

“据世卫组织统计，受人口增长和老龄化的影响，心脏病、中风、糖尿病和癌症等非传染性疾病造成的过早死亡人数在不断增加，非传染性疾病已成为全球70岁以下人群死亡的主要原因。空气污染、心理健康问题、基本卫生服务恢复缓慢、卫生工作者缺口巨大等问题仍在影响全球卫生事业发展。”王帆分析。

据路透社报道，美国此前已启动退出世卫组织的程序，根据美国法律规定，长达一年的退出程序意味着美国目前仍是世卫组织成员国，直到2026年1月21日正式退出。《大流行协定》的制定方不包括美国。

世卫组织在报告中强调，一些国家暂停对外援助、削减卫生预算，进一步加剧了本已脆弱的卫生系统压力。资金受限威胁着大流行应对工作。

“当前，个别发达国家退出世卫组织，拒绝承担在全球卫生治理中的责任，对全球卫生治理带来冲击。这也提醒国际社会，全球卫生治理急需加强多边协作，以支持世卫组织在全球卫生治理体系中发挥领导协调作用。在当前个别国家‘退群’、国际形势变幻的背景下，中国坚定支持多边主义，以切实行动积极参与全球卫生治理，为全球卫生治理注入强劲力量，也日益获得国际社会的广泛认可。随着中国人工智能等高新技术在卫生健康领域的应用，中国在医疗健康领域的创新探索，不仅将给本国民众带来福祉，也将为全球卫生健康事业的未来发展探索可行路径。”王帆说。

(责编：贾文婷、张悦)