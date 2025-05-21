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巴基斯坦总统重申巴坚定奉行一中原则

2025年05月21日23:42 | 来源：新华网
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　　新华社伊斯兰堡5月21日电（记者蒋超）巴基斯坦总统扎尔达里21日说，巴基斯坦坚定奉行一个中国原则，继续坚定同中国站在一起，维护中国的国家核心利益。

　　巴基斯坦总统秘书处当天发布新闻公报说，扎尔达里就巴中建交74周年向两国政府和人民致以诚挚祝贺，并向中国领导人和人民表达最良好祝愿。扎尔达里表示，巴中关系源远流长，久经考验。过去74年来，巴中“铁杆”友谊不断发展壮大，两国发展成为全天候战略合作伙伴关系。巴方高度重视发展对华关系，并始终将对华关系作为巴外交政策的基石。巴中关系建立在相互信任、尊重和善意的基础上，两国始终致力于促进地区和平稳定、共同繁荣和互联互通。巴方坚定奉行一个中国原则，继续坚定同中国站在一起，维护中国的国家核心利益。

　　扎尔达里表示，巴方高度评价中方在巴经济社会发展和加强巴国防工业领域发挥的重要作用，感谢中国政府和人民持续给予支持。作为共建“一带一路”的重要先行先试项目，中巴经济走廊已成为双边合作的典范，为巴经济、基础设施和能源领域发展带来积极影响。巴方决心进一步深化拓展同中方在经济、技术、国防、教育和贸易等各领域的合作。

　　1951年5月21日，中巴两国正式建立外交关系。巴基斯坦是最早承认新中国的国家之一，也是首个同新中国建立外交关系的伊斯兰国家。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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