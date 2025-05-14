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菲律宾中期选举初步结果出炉　杜特尔特家族多人赢得地方选举

2025年05月14日15:56 | 来源：新华网
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　　新华社马尼拉5月14日电（记者杨云起　张怡晟）菲律宾媒体14日公布的中期选举初步统计结果显示，菲总统马科斯所在阵营参议院选情不及预期，前总统杜特尔特家族多人赢得地方选举。

　　对超97%的选票统计结果显示，马科斯阵营在本次中期选举中获得参议院12个改选席位中的6席。杜特尔特阵营紧随其后，获得5席。其中，一名当选议员同时获得马科斯阵营与杜特尔特阵营支持，所以双方均将其归为己方胜选席位。剩余2席由其他党派获得。

　　此前，多个当地民调机构数据显示，马科斯阵营有望赢得7至8个参议院席位。

　　在地方选举中，杜特尔特在达沃市市长选举中以压倒性优势胜出，第八次当选该市市长。杜特尔特家族还有另外4名成员分别赢得达沃市副市长、国会议员、市议员等职。

　　今年3月，杜特尔特在马尼拉国际机场被捕，目前羁押在荷兰海牙的国际刑事法院。根据菲律宾选举法，候选人被捕不会导致其失去参选资格。因此，杜特尔特此次胜选具有法律效力。

　　据菲律宾媒体报道，参议院选举结果将直接影响副总统莎拉·杜特尔特的政治前途。莎拉于今年2月被众议院弹劾，新一届参议院将在今年晚些时候对莎拉的弹劾案进行表决。弹劾案通过需要在参议院获得三分之二及以上议员支持。

　　除参议院选举外，本次中期选举还改选了众议院全部席位，并将决定全国各省市地方官员职位人选。目前，计票工作仍在持续，菲选举委员会表示，本次中期选举官方结果有望在本周内宣布。

(责编：徐祥丽、张悦)

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