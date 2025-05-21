新华社北京5月21日电 外交部领事司21日发布单方面免签政策常见问题解答。

问：哪些国家人员可适用单方面免签政策来华？

答：文莱、法国、德国、意大利、西班牙、荷兰、马来西亚、瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡、新西兰、澳大利亚、波兰、葡萄牙、希腊、塞浦路斯、斯洛文尼亚、斯洛伐克、挪威、芬兰、丹麦、冰岛、安道尔、摩纳哥、列支敦士登、韩国、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚、黑山、北马其顿、马耳他、爱沙尼亚、拉脱维亚、日本、巴西、阿根廷、智利、秘鲁、乌拉圭（巴西、阿根廷、智利、秘鲁、乌拉圭自2025年6月1日实施）43国持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友、交流访问、过境不超过30天，可免签入境。

问：外国人适用免签政策来华是否需要通过中国驻外使领馆提前申报？

答：符合条件的外国人适用免签政策来华无需事先向中国驻外使领馆申报。

问：中国边防检查机关是否及如何核查来华事由？入境时除护照外是否需携带其他材料？

答：来华事由符合免签政策规定的经商、旅游观光、探亲访友、交流访问或过境的外国人，经中国边防检查机关依法查验准许后入境；对来华事由与免签政策规定事由不符或具有其他法定不准入境情形的外国人，边防检查机关将依法作出不准入境决定。建议携带邀请函、机票酒店订单等与来华事由相符合的证明材料。来华工作、学习、采访报道等人员不属于免签范围。

问：未成年人适用免签政策来华是否有特殊要求？

答：未成年人与成年人适用免签政策来华条件相同。

问：对入境证件种类及有效期是否有要求？

答：外国人需持有效普通护照来华，有效期须满足在华旅行需要。持旅行证、临时或紧急证件等普通护照以外证件的外国人不适用免签政策来华。

问：30日停留期限如何计算？

答：免签入境停留期限自入境次日起计算，可连续停留30个自然日。

问：是否可以从非国籍国出发？

答：符合免签来华条件的外国人可从中国境外任何国家（地区）出发。

问：是否适用于除航空以外的其他入境方式？

答：单方面免签适用于所有对外国人开放的海陆空口岸（法律法规或双边安排另有规定的除外）。如乘自备交通工具来华，还应按照中国有关法律、法规办理自备交通工具进出境等手续。

问：旅游团组能否适用免签入境？

答：符合免签来华条件的外国人，无论是参加旅游团组，还是个人旅游，都可适用免签政策入境。

问：如在华停留期限超过30日，是否可办理延期？

答：外国人如拟在华停居留超过30日，应事先在中国驻外使领馆办理与来华事由相符的签证。如适用免签政策入境后因合理正当事由需继续在华停留的，应向公安机关出入境管理机构申请办理停留证件。

问：是否可以多次入境，对入境时间间隔是否有要求，是否有免签次数、总停留天数限制？

答：外国人如符合免签来华条件，可多次适用免签政策来华，目前对免签次数、总停留天数暂无限制，但应注意不得从事与入境事由不符的活动。

(责编：袁勃、赵欣悦)