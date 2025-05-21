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外交部：美所谓“金穹”计划将加剧外空战场化和军备竞赛风险

2025年05月21日21:30 | 来源：新华网
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新华社北京5月21日电（记者袁睿、刘杨）外交部发言人毛宁21日表示，美所谓“金穹”计划公然提出大幅增加外空作战手段，将加剧外空战场化和军备竞赛风险，中方对此严重关切。

当日例行记者会上，有记者问：美国总统特朗普宣布了在美建造“金穹”导弹防御系统计划的最新细节，披露该计划有250亿美元额外资金，三年后系统将投入使用，在陆地、海洋和太空部署尖端技术。中方对此有何评论？

毛宁说，所谓“金穹”计划，旨在构建不受任何约束的全球性、多层次、多领域导弹防御系统。该计划公然提出大幅增加外空作战手段，包括研发、部署轨道拦截系统，具有浓厚的进攻性色彩，违反《外空条约》倡导的和平利用原则，将加剧外空战场化和军备竞赛风险，动摇国际安全与军控体系。

毛宁表示，美国奉行“本国优先”，执迷于谋求自身绝对安全，违反“各国安全不受减损”的原则，损害全球战略平衡与稳定。中方对此严重关切。

“我们敦促美方尽早放弃发展和部署全球反导系统，以实际行动增进大国战略互信，维护全球战略稳定。”她说。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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