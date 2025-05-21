新华社北京5月21日电（记者袁睿、刘杨）外交部发言人毛宁21日在就中国经济表现答记者问时表示，中国完全有能力、有条件、有底气应对各种风险挑战。

当日例行记者会上，有记者问：联合国日前发布报告指出，受“关税战”等影响，2025年全球经济增速预计将放缓至2.4%，比1月预测值低0.4个百分点。中方也发布了4月份国民经济运行情况。请问发言人如何看待关税等外部因素对中国经济的影响？是否担心中国经济受到冲击？

毛宁说，国务院新闻办公室19日举行了新闻发布会，介绍4月份国民经济运行情况，我注意到国际媒体纷纷用“超预期”“有韧性”评价中国经济表现。特别值得一提的是，在面临高关税壁垒的情况下，中国外贸保持平稳增长。今年前四个月，货物进出口总额同比增长2.4%，其中出口增长7.5%，显示出过硬的国际竞争力。同时，中国不断扩大开放，让外企在华发展空间更大、预期更稳。

“这些都充分说明，中国完全有能力、有条件、有底气应对各种风险挑战。”她说。

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