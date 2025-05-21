人民网乌兰巴托5月21日电 （记者张朋辉）5月21日，乌兰巴托中国文化中心举办“茶和天下·雅集：紫玉茶香-品味东方的雅致生活工作坊”。本次活动由乌兰巴托中国文化中心、中外文化交流中心主办，江苏宜兴葛盛陶庄文化艺术有限公司承办。

中国驻蒙古国大使馆文化参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任李峙在开幕式致辞中说，中国是茶叶的故乡。2019年，联合国大会将每年5月21日确定为“国际茶日”，以弘扬茶的经济、社会和文化价值，促进全球农业可持续发展。今天，我们以茶为媒，不仅是为了庆祝这一世界性的文化盛事，更是为了延续茶作为文明使者的千年使命，让茶香跨越国界，连接心灵。

中国驻蒙古国大使馆文化参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任李峙致辞。人民网记者 张朋辉摄

李峙表示，千百年来，茶承载着东方文明的智慧与哲思。从古丝绸之路到万里茶道，茶叶跨越山海，成为不同文明对话的纽带。我们希望通过茶艺表演、紫砂陶制作、文化展览等形式，向蒙古国的朋友们展现中国茶文化的深厚底蕴，传递“和合共生”的东方理念。

李峙表示，中蒙两国地缘相近、人文相亲，万里茶道的悠远历史早已为两国人民种下了深厚的情谊。今天，我们以茶会友，不仅是对传统文化的传承，更是对两国友好未来的展望。愿此次活动进一步促进中蒙文化交流，让茶香成为文明互鉴的桥梁，让“和而不同”的茶道精神滋养更多心灵。

著名紫砂工艺师葛韬为中蒙观众讲解了宜兴市紫砂器的相关知识。现场还进行了茶艺表演、紫砂陶制作、文化展览等活动。

著名紫砂工艺师葛韬讲解宜兴市紫砂器的相关知识。人民网记者 张朋辉摄

活动现场展出的宜兴市紫砂壶。人民网记者 张朋辉摄

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