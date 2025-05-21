新华社北京5月21日电 美国有线电视新闻网（CNN）20日援引多名美国官员的话报道，美国获得的新情报表明以色列正准备袭击伊朗核设施。

以色列空军战斗机。新华社发（以色列国防军供图）

报道说，目前尚不清楚以方是否做出了最终决定。该情报基于以色列高级官员公开和私下交流的情况、截获的以色列通信及对以色列军事行动的观察，这一切都表明以色列即将发动袭击。

CNN援引两名消息人士的话报道，美国观察到的军事准备工作包括空军弹药的运输和空中演习的完成。

据知情人士向CNN透露的消息，以色列袭击伊朗核设施的可能性“近几个月来显著上升”。此人还说，如果美国与伊朗无法就清除后者所有的浓缩铀达成协议，那么发动袭击的可能性将更大。

5月10日，伊朗最高领袖哈梅内伊在伊朗首都德黑兰参加伊朗议会选举第二轮投票。新华社记者沙达提摄

伊朗最高领袖哈梅内伊20日表示，美国要求伊朗停止铀浓缩是“过分的、无耻的”，他对新的核协议谈判能否成功表示怀疑。

伊朗媒体19日以伊朗外交部副部长马吉德·塔赫特-拉万希为消息源报道，如果美国坚持要求伊朗停止铀浓缩，伊朗与美国就核协议的谈判将“毫无结果”。

当地时间2024年10月26日凌晨，新华社记者在伊朗首都德黑兰多次听到爆炸声。以色列军方称正在对伊朗军事目标实施精确打击。新华社记者姚兵摄

路透社19日以一名伊朗官员为消息源报道，伊朗与美国原定本周末在意大利首都罗马举行的第五轮间接谈判是否能如期举行还有待确认。

美国与伊朗4月12日在阿曼首都马斯喀特举行了首轮间接谈判，这是美国2018年单方面退出2015年签署的伊朗核问题全面协议后，首次与伊朗正式谈判。此后，双方分别于4月19日、4月26日及5月11日举行了三轮间接谈判。（记者：华义、包雪琳）

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