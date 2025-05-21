新华社北京5月21日电 5月21日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在京主持中国－阿富汗－巴基斯坦三方外长非正式会晤，巴基斯坦副总理兼外长达尔、阿富汗代理外长穆塔基出席。三国外长积极评价中阿巴三方对话取得的成果，就进一步挖掘三方机制潜力、推进互利合作友好深入交换了意见。

王毅梳理总结了会议成果，主要有以下七点：

一是增进政治互信，坚持睦邻友好。中方支持阿巴两国走符合本国国情的发展道路，支持阿巴维护主权、安全和民族尊严。

二是发挥中阿巴三方外长对话机制作用，尽早在喀布尔举办第六次中阿巴三方外长对话。

三是密切交往，加强外交联系。阿巴明确表示愿提升外交关系水平，原则同意尽快互派大使，中方对此表示欢迎，并愿继续为阿巴关系改善提供帮助。

四是深化共建“一带一路”合作，推动中巴经济走廊向阿延伸，加强地区互联互通网络建设。

五是推进务实合作，拓展合作领域，提升合作水平。中巴支持阿重建发展，愿扩大同阿贸易往来，帮助阿增强自主发展能力。

六是反对一切形式的恐怖主义，开展执法安全合作，携手打击各自关切的恐怖势力，警惕防范外部势力干涉地区国家内政。

七是维护地区和平稳定，努力为各自发展振兴营造良好外部环境。

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