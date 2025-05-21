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“中医夜市”首秀马耳他

2025年05月21日15:57 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马5月21日电 （记者谢亚宏）马耳他圣朱利安斯消息：当地时间20日晚，在马耳他东部重要商业城市圣朱利安斯的斯皮诺拉湾广场，来自地中海地区中医中心的第 20 期援马耳他医疗队首次举办了“中医夜市”义诊活动，吸引众多市民前来感受中医药文化的独特魅力。

活动现场，“一对一” 健康咨询展台前，医疗队员们以专业且耐心的态度，倾听每一位咨询者的健康困扰。从日常养生到疑难病症，他们凭借深厚的中医知识，为市民量身定制个性化诊疗方案，将中医 “治未病”的理念娓娓道来。而在刮痧、拔罐及推拿体验区，好奇的市民自觉排起队伍，眼中满是期待。随着医疗队员熟练的手法操作，市民们真切体验到传统中医疗法立竿见影的效果，纷纷发出惊叹。

中药茶饮展区弥漫着淡淡的药香，乌梅汤清甜回甘的滋味引得过往行人纷纷驻足。“这味道太奇妙了，既养生又好喝！”一位品尝完茶饮的市民赞叹道。此外，医疗队精心准备的中药香囊、清凉油等中医特色展品，也成为市民们关注的焦点。免费发放的膏药，更是让大家感受到中国医生的贴心与关怀。

52岁的爱德华·格雷奇在体验推拿后激动地说：“我得肩周炎快半年了，在医院开的药一直没什么效果，今天体验了中医推拿后，竟然感觉轻松多了。中国医生还教我如何锻炼，他们真是太棒了，我还会再找他们继续治疗。”31 岁的多丽丝・扎米特是中医的忠实粉丝，她多次在中医中心接受过针灸治疗。这次在逛街时偶遇“中医夜市”，她激动地说：“没想到在这里能遇到我的主治医生，‘中医夜市’这种形式太赞了，既方便又有趣，希望中国医生把这种方式推广下去。”

夜幕渐深，前来体验中医的人群却络绎不绝。医疗队队长杨礼白表示：“选择在马耳他重要商业城市首次举办‘中医夜市’，就是希望通过这种新颖的形式，让更多人了解中医。随着夜晚气温回升，市民外出活动增加，当艾草的药香遇见地中海的晚风，当推拿手法融入市井烟火，中医文化便以更亲切的方式走进了当地生活，‘中医夜市’的影响力也将不断扩大。未来，我们还将推出更多形式多样的活动，持续推广中医药文化。”

自1993年中国（江苏）向马耳他派遣首支医疗队以来，中医药已成为中马人文交流的重要纽带。此次 “中医夜市” 活动的成功举办，不仅为当地民众提供了优质医疗服务，更以鲜活的实践案例，彰显了中医药文化跨越国界的独特价值，为增进中马两国人民友谊、推动共建 “一带一路” 民心相通注入新动力。

活动现场。 中国援马耳他医疗队供图

活动现场。中国援马耳他医疗队供图

(责编：苏缨翔、杨牧)

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