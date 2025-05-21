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世界卫生大会审议通过《大流行协定》

2025年05月21日14:53 | 来源：人民网-国际频道
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人民网日内瓦5月20日电 （记者刘赫）正在日内瓦举行的第78届世界卫生大会20日审议通过《世界卫生组织大流行协定》。

中国代表团在大会审议通过《大流行协定》后表示，中方一直积极参与《大流行协定》谈判工作。在谈判中，中方秉持科学精神，提出合理的案文修改意见，深度参与相关案文起草，为推动各方达成共识发挥重要作用。此外，中方同巴西、印度尼西亚、孟加拉国等国一道，在“公平之友小组”框架内，积极呼应发展中国家对公平获取卫生产品的合理诉求，展现了负责任大国形象。

《大流行协定》涵盖预防、防范和应对大流行一系列内容，包括设立病原体获取与惠益分享系统、采取切实措施预防大流行、促进与大流行相关卫生产品技术和知识转让、在各国和全球范围动员技能娴熟、训练有素的卫生应急队伍、建立大流行财政协调机制及全球供应链和物流网络等。

与此同时，《大流行协定》确认各国处理境内公共卫生事务的主权，明示协定任何内容均不得被解读为世界卫生组织有权指示、命令、修改或规定一国法律或政策，也不得强制各国采取特定行动，如禁止接收旅客、接种疫苗、实行封锁等，而应由各国自行决定。

2021年12月，世卫组织成员国通过设立政府间谈判机构，启动《大流行协定》谈判工作。今年4月，谈判就《大流行协定》草案达成一致。5月20日协定获得通过后，还需世卫组织成员国批准才能生效。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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