人民网迪拜5月21日电 （记者管克江）近日，阿联酋中国文化中心应沙迦女子俱乐部邀请，在沙迦举办了中国文化旅游节活动。

中式灯笼手工坊、书法和茶艺品鉴、汉字海娜纹身和幸运红包抽奖等互动项目丰富多彩，祥龙鼓乐迎宾表演、古筝演奏和中国古典舞表演，引来身穿自己准备的中式服装和配饰的阿联酋女士与小朋友们互动起舞。汉服体验区争奇斗艳，景德镇“玲珑瓷”在灯下的展示引得小朋友惊呼神奇，熊猫盲盒被一抢而空。

为更好体验中国文化，小朋友法蒂玛指挥着家人分工协作：妈妈负责排队买盲盒，姐姐负责排炸串、辣串队伍，她自己排雪花酥和糯米香柠檬茶。另一边，拉蒂法和穆罕默德两位小朋友因为一把中国团扇的归属在旁边“争执”起来。

沙迦女子俱乐部副主席谢哈介绍，举办中国文化旅游节是沙迦众多女性民众共同的愿望，大家都想深入体验更多的中国文化项目、了解中国的旅游目的地，将来带家人去中国旅游。

据介绍，沙迦女子俱乐部成立于1982年，是阿联酋首个专为女性和儿童打造的综合性服务机构。机构通过职业培训、领导力发展项目及文化艺术活动，助力女性社会参与和个人成长。

图为活动现场，两位阿联酋小朋友合影。阿联酋中国文化中心供图

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