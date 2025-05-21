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日本农林水产大臣因不当“大米言论”引咎辞职

2025年05月21日14:47 | 来源：新华网
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　　新华社东京5月21日电（记者李子越　陈泽安）因发表不当“大米言论”引发舆论批评，日本农林水产大臣江藤拓21日向首相石破茂提交辞呈。石破茂当天接受其辞呈，并决定由自民党前选举对策委员长小泉进次郎接任这一职位。

　　江藤拓本月18日在一次公开演讲中说：“我从未买过大米，因为我的支持者送来了很多大米，多到可以出售。”在日本国内大米价格持续上涨、民众怨声载道的背景下，这一言论立刻引发舆论哗然。在野党批评其发言“极为不当”，质疑其继续担任农林水产大臣的资格，表示将考虑提出针对其的不信任案。

　　江藤拓随后公开道歉，并于21日上午与石破茂会谈后决定引咎辞职。他表示：“在国民因大米价格高涨而承受沉重负担之时，我作为主管大臣却发表了极不恰当的言论，对此深感愧疚，向国民表示诚挚歉意。目前正处于控制米价的关键时期，我已不再适合继续任职。”

　　据日本媒体报道，21日，石破茂已决定任命小泉进次郎接任农林水产大臣，以持续推进粮食价格调控等相关政策。小泉曾任日本环境大臣，并在自民党内担任过农林部会长，拥有一定的内阁大臣经验和农业政策经验。

　　目前，日本大米价格相较去年同期已近翻倍。多家日本媒体指出，江藤拓的不当言论被认为是漠视民意，加剧了舆论对政府的批评，可能对执政党在今年夏季参议院选举中的选情不利。

(责编：贾文婷、张悦)

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