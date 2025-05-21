人民网约翰内斯堡5月21日电 （记者邹松）科摩罗米苏捷消息：5月20日下午，由河北建工集团承建的援科摩罗体育馆和游泳中心项目开工典礼在科摩罗米苏捷市隆重举行。科摩罗总统阿扎利、议长穆斯塔纳、各岛行政长官、政府秘书长、各部部长等高层官员和中国驻科摩罗大使郭志军、参赞孟玉红以及项目施工技术组、项目管理公司、中资机构企业代表出席开工典礼。阿扎利和郭志军分别致辞。

阿扎利对项目顺利开工表示热烈祝贺，他在致辞中表示，科中建交50年来，两国友好关系持续发展，中国此次援建的体育馆和游泳中心将是科摩罗重要基础设施，也是科摩罗展示国际形象的重要窗口，科方将给予中方各种便利，全力配合项目建设。衷心感谢习近平主席和中国政府对科摩罗提供各种支持和帮助，科政府将继续坚定支持中国早日实现国家统一。

郭志军回顾了中科建交50周年取得的合作成果并表示，援科体育馆和游泳中心项目是中非合作论坛北京峰会的重要成果，是庆祝中科建交50周年的里程碑，是中国支持科国家建设的标志性项目。希望中科双方密切协作，确保这一项目如期竣工，希望上述设施为科体育、青年事业和中科战略伙伴关系发展发挥重要作用。

援科摩罗体育馆和游泳中心项目由商务部国际经济合作事务局组织实施和监督管理，位于科摩罗米苏捷市，总建筑面积约8600平方米，主要建设内容包括1个2000座室内综合体育馆、1个1000座游泳中心、商业餐饮配套设施以及广场、中心花园、停车场、绿化等室外工程。该项目的建成将为科摩罗承办2027年印度洋岛国运动会提供保障，对科体育事业提供大力支持，进一步加强中科体育领域合作，深化中科两国友谊。

中科两国嘉宾出席项目开工仪式。河北建工集团供图

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