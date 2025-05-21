新华社日内瓦5月20日电（记者石松）第78届世界卫生大会期间，中国、马来西亚、尼泊尔、沙特阿拉伯、塞舌尔20日在瑞士日内瓦联合主办以“实施传统医学战略，促进全民健康覆盖”为主题的传统医药边会。这是世界卫生组织成员国首次在大会期间举办以传统医药为主题的边会，旨在推动传统医药融入各国卫生系统，更好服务全民健康覆盖和可持续发展目标，助力构建人类卫生健康共同体。

这是5月20日在瑞士日内瓦拍摄的世界卫生大会传统医药边会现场。新华社记者 杜哲宇 摄

多国高级别卫生官员、世卫组织代表、知名专家学者及国际学术界人士等100余人出席了此次边会。

中国国家中医药局局长余艳红在主旨发言中表示，中国历来高度重视中医药事业发展，走出了一条具有中国特色的传统医药发展道路，取得了一系列令人瞩目的成就。她呼吁各国积极构建符合本国国情的传统医药体系，推动传统医药的现代化进程，促进各国传统医药共同发展。她表示，中国愿为推动传统医学更好地融入更多国家的医疗卫生体系持续贡献力量。

塞舌尔卫生部长佩姬·维多表示，传统疗法和草药医学在塞舌尔拥有悠久的历史和深厚的文化基础，公众对其益处的认知正日益提升。她建议，在推动传统医学更广泛融入卫生系统、服务于全民健康覆盖的过程中，应注重确保从业人员具备必要的教育和正规培训，推广以证据为导向的实践，并建立保障质量、有效性与安全性的相关框架。她还表示，期待继续加强与包括中国在内的国家在传统医药领域的合作。

世卫组织西太平洋区域主任萨亚·皮乌卡拉表示，传统医学是医疗体系的重要支柱之一，为全球健康事业作出了积极贡献。他高度评价中国在传统医学传承与创新方面取得的成就，认为传统医学应与现代医学互为补充，而非相互竞争。为此，他呼吁各国加强合作，切实保障传统医药的安全性、质量和可及性。他还表示，西太平洋区域正积极推动传统医学融入全民健康覆盖体系，让更多人从中受益。

这是5月20日在瑞士日内瓦拍摄的世界卫生大会传统医药边会现场。新华社记者 杜哲宇 摄

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