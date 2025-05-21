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中国代表：美国才是南海安全稳定的最大威胁

2025年05月21日14:32 | 来源：新华网
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　　新华社联合国5月20日电　中国常驻联合国代表团临时代办耿爽20日在安理会海上安全问题公开辩论会发言时，驳斥美方在南海问题上对中国的无理指责，指出美国才是南海安全稳定的最大威胁。

　　耿爽说，安理会并不是讨论南海问题的合适场所。美国代表在发言中提到南海问题，中方对此表示坚决反对。美国打着航行自由的旗号，频繁派遣军用舰机到南海耀武扬威，并且公开在地区国家间挑拨离间，美国才是南海安全稳定的最大威胁。

　　他说，中方致力于同有关当事国在尊重历史事实和国际法的基础上，通过对话协商妥善处理涉海分歧。南海仲裁案所谓的裁决是非法的、无效的，中方不接受，也不承认。在中国和东盟国家共同努力下，当前南海局势总体保持稳定。中方有决心，也有能力将南海建成和平之海、友谊之海、合作之海。

　　针对美国代表在发言中涉及台海问题，耿爽敦促美方恪守关于一个中国的承诺。

　　耿爽提醒美国代表，她的发言与其他国家的发言格格不入。耿爽说，联合国秘书长的发言和其他代表的发言都是围绕如何维护海上安全和开展国际合作。美国代表的发言却借机对其他国家进行肆意攻击和抹黑，肆意进行打压。中方希望美国能同各国一道为维护海上安全发挥建设性作用。

　　耿爽在发言中呼吁各国秉持海洋命运共同体理念，维护公正合理的海洋秩序，共同维护海上安全稳定，携手加强全球海洋治理。他说，中方将始终做全球海洋治理的建设者、全球海洋可持续发展的推动者、全球海洋安全稳定的维护者。中方愿同国际社会一道，为推动建设和平安宁、合作共赢的海洋秩序，构建海洋命运共同体不懈努力。

(责编：贾文婷、张悦)

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