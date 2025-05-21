帕夫洛斯·萨维迪斯教授（前排右四）与他领导的实验室团队成员。西湖大学供图

人民网北京5月20日电 （张泽宇、殷韬、康斯坦丁）今年是中欧建交50周年。近日，西湖大学希腊籍科学家帕夫洛斯·萨维迪斯在接受人民网书面采访时表示，中国科技水平发展迅速，包括希腊在内的欧洲国家应与中国加强科技交流与合作。

萨维迪斯是全球首个极化激元放大器的发明者，于2019年加入西湖大学从事物理学量子光电子领域的研究。

提起中国科技，萨维迪斯表示，“中国已成为全球技术创新的领先者，在 5G、人工智能和可再生能源等领域迅速发展，这些成就要归功于中国在研发投资、人才培养和国际合作等方面作出的努力。”萨维迪斯强调，“从东西方研究视角来看，这些成就不仅是技术里程碑，更是中国提高创新能力的印证。”

萨维迪斯认为，中国科技值得欧洲国家借鉴。他提到，“中国在应对气候变化方面取得了突破性进展，提供了可启发欧洲国家的创新解决方案。例如，在希腊，我们近些年经历了毁灭性的森林大火。通过采用中国先进的森林资源保护技术，我们可显著增强野火预防和应对能力。”

“欧中对学术合作价值高度认可，双方科技交流蓬勃发展。”萨维迪斯说。目前，萨维迪斯在西湖大学领导的科研团队中汇聚了包括希腊、法国等多个欧洲国家的学者。他表示，通过汇聚欧洲与中国的研究人员，推动了科技创新，为双方其他机构的合作树立了典范。

谈及科学家在中欧合作中扮演的作用，萨维迪斯认为，科学家在促进中欧合作共赢方面发挥着重要作用。“科学家是知识的中立大使，他们超越地缘政治界限，通过合作研究搭建桥梁。”萨维迪斯表示，“我们在西湖大学研究中心量子计算和模拟领域的最新成就展示了科学合作如何增进互利交流，证明了将欧洲专业知识与中国的资源和基础设施相结合的益处。”

他建议，未来中欧双方可通过举办联合研讨会、创建双边博士后项目以及促进高科技领域产业合作等方式持续深化科技交流与互利合作。

帕夫洛斯·萨维迪斯教授。西湖大学供图

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