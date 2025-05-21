人民网巴黎5月20日电 （记者于超凡）当地时间5月19日，2025“机遇中国・知音湖北”荆风楚韵民乐会暨“中国心 端午情”文化交流活动在巴黎中国文化中心成功举办。该活动由中共湖北省委宣传部与巴黎中国文化中心共同主办，湖北日报传媒集团、湖北长江出版传媒集团、湖北省演艺集团、湖北省荆州市委宣传部、湖北省荆门市委宣传部协办，湖北文化产业发展投资有限公司承办，欧洲时报文化传媒集团、湖北省歌剧舞剧院、湖北中图长江文化传媒有限公司担任执行单位。

来自湖北的艺术家们以民乐合奏《盛世国乐》拉开艺术表演序幕。主办方供图

荆风楚韵民乐会暨“中国心 端午情”文化交流活动现场。主办方供图

中国驻法国大使馆公使陈力，湖北省委宣传部常务副部长刘海军，中国驻法国大使馆文化参赞王茵，巴黎中国文化中心主任王萌，法兰西艺术院通讯院士迪迪埃·伯恩海姆，联合国教科文组织文化亲善大使、和平艺术家赫德瓦·塞尔等出席活动，200余位来自中法各界的嘉宾参加活动。

中国驻法国大使馆公使陈力致辞。主办方供图

陈力在致辞中表示，湖北省是中华文明重要发源地，既有壮阔的长江、神秘的神农架，也有千年黄鹤楼的诗词圣境和现代都市的活力。湖北是与法国交流合作最为活跃的中国省份之一，当下，湖北与法国多个城市有着密切往来，在文化交流、高校合作、生物医药科技等领域不断结出丰硕的成果。今天恰逢中国旅游日，希望各位领略湖北的独特魅力，继续以文化连心、旅游架桥，推动中法两国人民相遇相知，中法文明互学互鉴。

湖北省委宣传部常务副部长刘海军致辞。主办方供图

刘海军在致辞中表示，湖北拥有长江三峡和三峡大坝等世界奇观，神农架、武当山等世界自然与文化遗产，正致力于打造世界知名的文化旅游目的地。真诚邀请各位嘉宾到荆楚大地观光旅游，共同推动东西方文明交流互鉴。“海内存知己，天涯若比邻”，希望此次活动能为增进中法人民友谊做出贡献。在致辞中，刘海军向在场嘉宾介绍了此次活动的相关安排和细节信息，并详细推介了湖北省拥有的丰富文化和旅游资源。

巴黎中国文化中心主任王萌致辞。主办方供图

王萌在致辞中表示，湖北是中国中部的重要文化省份，与法国长期保持密切合作。我们希望，借此次活动，能让更多法国朋友听见长江之畔的楚音楚韵，感受到荆楚文化的独特魅力。愿中法人民之间的情谊，如同长江之水，奔流不息，源远流长。

法兰西艺术院通讯院士迪迪埃·伯恩海姆致辞。主办方供图

迪迪埃·伯恩海姆表示，中国有着五千年的文化，而端午节这个节日来自纪念楚国诗人屈原。在今天，我们将感受到来自湖北的音乐，来自湖北的文创作品，来自湖北的美食。我很希望在接下来的时间里，大家能够度过一个美好的下午，带着湖北的音乐以及湖北的文化，一起走入荆楚世界。

联合国教科文组织文化亲善大使、和平艺术家赫德瓦·塞尔致辞。主办方供图

赫德瓦·塞尔表示，作为联合国教科文组织文化亲善大使，我始终相信文化是和平最深沉而持久的力量，而中国正是我多年来文化旅程中的重要篇章。武汉所处的湖北省不仅孕育了源远流长的楚辞精神，也始终在时代的洪流中奏响着属于自己的文化旋律。今天的音乐、美食和分享，不仅是一次文化展示，更是一种心与心的相遇。

活动现场。主办方供图

活动现场。主办方供图

西瓜雕刻受外国嘉宾关注。主办方供图

中国驻法国大使馆公使陈力、湖北省委宣传部常务副部长刘海军共同听取展览介绍。主办方供图

现场嘉宾争相品尝楚味美食。主办方供图

活动现场。主办方供图

此次活动以“机遇中国・知音湖北”主题，通过举办文化展览、非遗展示、民乐表演、座谈研讨、美食推介、国际合作等特色内容，向世界递出湖北文化名片，不断创建湖北省对外交流与合作新平台与新机制，进一步夯实湖北省国际交流与合作成效，持续提升中华文化、长江文化、荆楚文化海外传播力和影响力。

现场嘉宾为来自湖北的艺术家们送上热烈掌声。主办方供图

在巴黎中国文化中心园内进行的舞蹈表演。主办方供图

巴黎中国文化中心现代楼和古典楼活动现场设置了种类繁多、丰富多样的活动。在现代楼大厅和展廊，展示了来自湖北日报、长江传媒、湖北文投、荆州市和荆门市，以及武汉三楚凤组织的图书、文创、摄影作品、汉绣、漆器、书画作品等各类展品共243种、1100多件（册）。

现代楼剧场内还进行了楚风浓郁的艺术表演，来自湖北的艺术家们以民乐合奏《盛世国乐》开场，以磅礴气势点燃全场。民乐会上，管子独奏《丝绸之路随想曲》穿越千年丝路，湖北民歌《龙船调》唱响土家风情，古筝舞蹈《高山流水》演绎知音典故；更有法国艺术歌曲《玫瑰人生》的精彩呈现，彰显中法文化交融之美。此外，活动现场还举行《荆楚文库》《荆楚文萃》海外赠送仪式。

代表团向巴黎中国文化中心赠书。主办方供图

古典楼内，举行了主题为“荆楚留香”的楚菜品鉴会等系列活动，现场来宾充分体验到楚菜独一无二的魅力。品鉴现场，来自湖北的楚菜大师还现场进行了西瓜及豆腐雕刻绝活，将湖北饮食文化与非遗技艺完美结合，令来宾在大饱口福的同时更大饱眼福。

端午粽香飘向塞纳河畔，荆楚文化与法兰西风情在巴黎中国文化中心激情碰撞。本次活动让大家从视、听觉、味觉感受，全方位体验荆楚文化的独特魅力。

舞蹈表演。主办方供图

现场嘉宾与舞蹈演员合影留念。主办方供图

(责编：苏缨翔、杨牧)