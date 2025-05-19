新华社伦敦5月18日电（记者郭爽）英国牛津大学日前发布消息说，该校研究人员领衔的团队绘制出迄今最完整的全球河流地图，为全球变暖背景下的洪水预测、气候风险和水资源管理提供了重要支持。

受气候变化影响，降雨模式变得更不稳定，海平面有所上升，因此全球许多地区的洪水将变得更加频繁和严重。然而，现有全球河流地图已过时且过于简化，这些地图通常假设河流沿单一方向流动且不会分成支流。然而分支河流系统在洪水易发的高人口密度区域的影响尤为重要，对于理解地表水流动至关重要。

为解决现有河流地图在水资源管理和洪水预测方面的局限性，研究团队结合河流的高分辨率卫星图像和相关地表海拔数据，开发出可以展示全球河流网络的“全球河流拓扑”（GRIT）。这一网络总长度达到1960万公里，包含6.7万个分叉，不仅包括主要河道，还提供河流流向、宽度及分支点的信息，预计可在水文学、生态学、地貌学和洪水管理等领域显著提升应用效果。

GRIT还支持基于全球数据驱动的人工智能模型发展，用于洪水、干旱、水质、栖息地保护和环境风险管理。

尽管GRIT已是一个重要进展，但团队也指出，这仅仅是一个开始，GRIT的构建是为了不断演进。GRIT可以利用最新的卫星图像和地形数据不断更新，从而了解河流和地貌的变化。

相关研究已发表在《水资源研究》期刊上。

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