新华社墨西哥城5月18日电 行走拉美手记｜在墨西哥历史博物馆中感知转型中的文明温度

新华社记者翟淑睿 吴昊

“我参观了特奥蒂瓦坎、玛雅、托尔特克和阿兹特克展馆，还认识了湾岸、西部和北部的多样文化。”11岁的墨西哥小女孩艾金兴奋地对记者说。

5月18日适逢国际博物馆日。艾金的学校布置了一项特别作业：参观博物馆并分享观后感。在父亲陪同下，艾金来到墨西哥国立人类学博物馆，见到了许多课本中提到的文明遗迹。

“历史不是‘老掉牙’的过去。我看到很多祖先用过的器物，其中一些传统厨具在我们的老家普埃布拉仍在使用。博物馆就像一座桥，连接着祖先的智慧和今天的我们。”艾金说。

1964年开馆的墨西哥国立人类学博物馆位于首都墨西哥城，是拉丁美洲规模最大、最具代表性的博物馆之一，也是墨西哥民族记忆与文化认同的宝库。

这座博物馆以时间为轴、地域为线，展示墨西哥自史前时期至西班牙殖民前夕众多灿若星辰的文明成果。记者走进馆内，仿佛踏入一部立体历史长卷——从高耸的特奥蒂瓦坎金字塔模型，到精美的玛雅象形文字石刻；从托尔特克的战士雕像，到阿兹特克文明巅峰之作太阳历石……

圣战神庙石雕是博物馆中具有高度象征意义的文物之一。墨西哥国立人类学博物馆文化传播员卡拉·拉米雷斯介绍说，这块石雕正面的图像是一只鹰站立在仙人掌上，这是阿兹特克文明的神圣象征。

“这幅图景也是现在墨西哥国旗中央图案的来源。一些年轻人不了解这段历史，不过参观文物后便能深入了解自身文化根源。”拉米雷斯说，“当今时代变化迅速，博物馆承担着‘稳中求变’的社会责任，让年轻人找回文化认同感和归属感。”

为吸引更多“新生代”关注，墨西哥国立人类学博物馆已推出语音导览系统并尝试在部分展品中引入虚拟现实技术，如通过临时展览活动让观众“穿越”到古代市场或仪式现场。

科技应用在查普特佩克公园另一端的墨西哥国家历史博物馆也得到充分展示。

墨西哥国家历史博物馆坐落于查普特佩克城堡之中，馆藏展示了从西班牙殖民时期到墨西哥革命的重要历史文物。查普特佩克城堡本身也承载着丰富历史，自西班牙殖民末期以来，它曾是皇室住所、军事学院，亦见证许多重大历史事件。

如今，这座城堡作为历史博物馆矗立于现代都市之中，积极探索新传播方式，如借助人工智能与社交媒体再现重要历史时刻，让历史在数字时代焕发新生。

“我们办过虚拟展览，包括用3D立体展品及让画作‘开口讲话’的动画视频，为观众提供沉浸式学习体验。”墨西哥国家历史博物馆文化传播员杰奎琳·古铁雷斯告诉记者。

“无论是站在文物前惊叹的孩子，还是借助虚拟现实技术重返历史现场的成年观众，大家都在这里找到了来自文明深处的连接感。”古铁雷斯说。

在人流如织的国家历史博物馆中，记者安静地体验着一种跨越时空的文化脉搏——既源自久远的过去，也奔向不断演进的明天。在古老文物的静默凝望与现代科技的荧光闪动之间，博物馆正悄然完成一场穿越时空与思维的转译。

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