人民网里约热内卢5月18日电 （记者陈一鸣、时元皓）当地时间5月18日，为期两天的第24届“汉语桥”世界大学生中文比赛暨第18届“汉语桥”世界中学生中文比赛巴西赛区决赛在里约热内卢天主教大学落下帷幕。比赛由中国驻巴西大使馆主办、里约热内卢天主教大学孔子学院承办、中国海油巴西公司赞助，巴西12所孔子学院以及圣保罗“汉语桥”俱乐部选送的25名大学生和11名中学生参与比赛。

当地时间5月17日，2025年“汉语桥”巴西赛区决赛开幕式上，参赛学生与出席嘉宾合影。人民网记者 时元皓摄

中国驻里约热内卢总领事田敏在5月17日举行的开幕式上表示，近年来，中文学习在巴西持续升温，孔院不仅提供高质量的语言教学，更通过多样的文化活动推动民心相通，在促进中巴人民相知相亲中发挥着不可替代的作用。期待比赛参与者积极投身中巴交流合作，成为促进民间友谊、深化人文纽带的重要力量。

当地时间5月17日，中国驻里约热内卢总领事田敏在2025年“汉语桥”巴西赛区决赛开幕式上致辞。 人民网记者时元皓摄

两场比赛均包括才艺展示、主题演讲、段落朗诵、听力测试四部分，经过激烈角逐，来自南里奥格兰德州联邦大学孔子学院的方聪获得大学生组比赛一等奖，来自坎皮纳斯州立大学孔子学院的恩礼克获得中学生组比赛一等奖，他们将作为代表赴华参加“汉语桥”比赛决赛。中国驻里约热内卢总领馆副总领事王海涛、中国驻巴西大使馆三等秘书刘洋、孔子学院中外方院长等为比赛获奖选手颁奖。

2025年“汉语桥”巴西赛区决赛的“才艺展示”环节，一名参赛者正在绘画。人民网记者 时元皓摄

2025年“汉语桥”巴西赛区决赛现场。人民网记者 时元皓摄

“‘汉语桥’比赛是中国语言文化的一次‘嘉年华’。”方聪在发表获奖感言时表示，比赛的过程让“天下一家”的理念成为美好的现实。他在比赛中分享了自己在中国传媒大学交换并到西藏自治区参与纪录片拍摄的经历，并勉励大家坚持追寻中文梦想。“我们一定会将此次经历转化为今后学习中国语言文化的持续动力，为中国和巴西的下一个‘黄金50年’贡献我们这一代人闪闪发光的智慧和力量。”方聪说。

2025年“汉语桥”巴西赛区决赛现场，方聪在比赛中演讲。人民网记者 时元皓摄

2025年“汉语桥”巴西赛区决赛颁奖环节，获奖选手同颁奖嘉宾合影。人民网记者时元皓摄

“我们始终致力于深化与中国在文化、学术以及人文领域的联系。‘汉语桥’是一座有生命的桥梁，不仅连接语言，也连接心灵与梦想。”里约热内卢天主教大学校长安德森·佩德罗索在活动中表示，愿继续以教育为媒，携手构建中巴命运共同体。

中国海油巴西公司总经理黄业华表示，作为深耕巴西能源合作的中资企业，中国海油始终坚信，经济合作与人文交流如同车之两轮，公司参与并支持“汉语桥”活动，不仅是青年赛事的赞助者，更是文化交流的参与者、文明对话的同行者，希望为两国青年搭建更多施展才华的舞台。

“活动的成功举办，离不开社会各界的支持。”比赛东道主里约热内卢天主教大学孔子学院中方院长孙艳萍对人民网记者表示，长期以来，驻巴使领馆、在巴中资机构、当地华侨华人社团等为两国文化交流作出巨大贡献，愿继续与各方加强合作，为深化中巴友谊注入不竭动力。

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