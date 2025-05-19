新华社耶路撒冷5月18日电 以色列政府18日宣布，在加沙地带启动代号“基甸战车”的地面行动，同时将“立即允许”人道主义物资重新进入加沙，并正推动“结束战争”的谈判。

这张5月16日发布的照片显示，以军部队在加沙地带展开军事行动。新华社发（以色列国防军供图）

以军：哈马斯军事领导人死亡

以色列国防军18日发表声明说，作为“基甸战车”行动的一部分，过去一天，以军南方司令部下属部队已在加沙地带南部和北部发起大规模地面攻势。

以军方说，过去一周，以军对加沙地带670多个巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）目标实施了空袭，打击目标包括武器储存设施、地下基础设施、反坦克导弹阵地以及武装人员等。以军已打死数十名哈马斯武装人员，摧毁多处地上和地下的军事设施。目前，以军正向加沙地带关键区域推进军事部署。

这张5月16日发布的照片显示，以军部队在加沙地带展开军事行动。新华社发（以色列国防军供图）

另据以色列多家媒体18日报道，以国防部长卡茨当日表示，尽管尚未得到正式确认，但从各方面迹象看，已故哈马斯领导人叶海亚·辛瓦尔的弟弟、哈马斯军事领导人穆罕默德·辛瓦尔已在以军近日对加沙南部汗尤尼斯的空袭中丧生。

哈马斯方面暂未对“基甸战车”行动予以回应。

根据加沙地带卫生部门当天发表的声明，在以军封锁下，北加沙省所有公立医院目前都已停业。

禁止哈马斯分配人道物资

以色列总理办公室18日发表声明说，以色列“将立即允许恢复”向加沙地带运送人道主义物资。

声明说，根据以国防军建议，并考虑到扩大与哈马斯战斗的行动需要，以色列将允许向加沙地带居民运送“基本数量”的食物，“以确保加沙地带不会发生饥荒”。

5月2日，人们在加沙城领取救助食物。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

声明说，以色列将采取行动阻止哈马斯控制人道主义物资的分配。

以色列和哈马斯今年1月实施第一阶段停火后，以方一度有限开放援助物资进入加沙地带的通道，但3月以来对加沙地带实施封锁，并恢复密集军事打击。

联合国世界粮食计划署本月12日发布的报告显示，以军封锁导致加沙地带47万人面临“灾难”级粮食不安全状态，加沙地带很可能在5月至9月期间发生饥荒。

5月16日，在加沙地带北部杰巴利耶难民营，人们查看以军袭击后的建筑废墟。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

谈判推动“结束战争”

以总理办公室18日还发表声明说，以方谈判小组正尽力与哈马斯达成停火和释放被扣押人员协议，包括推动“结束战争”。

声明说，以方谈判团队推动的一项协议是美国中东问题特使威特科夫此前提出的方案。据以色列《国土报》报道，该方案要求哈马斯释放剩余被扣押人员的一半，作为进行“结束战争”谈判的先决条件。

声明说，以方推动的“结束战争”谈判内容还包括释放所有被扣押人员、驱逐哈马斯武装人员以及实现加沙地带非军事化。

目前，以方与哈马斯正在卡塔尔首都多哈举行新一轮关于加沙地带停火以及交换被扣押人员的谈判。

5月17日，在加沙地带北部杰巴利耶难民营，一名女子站在破损的房屋中。新华社发（阿卜杜勒拉赫曼·萨拉马 摄）

今年1月，以色列与哈马斯达成加沙地带停火协议，但第二阶段停火谈判迟迟未能推进。以方以哈马斯拒绝接受美国政府提出的后续停火方案和释放以方被扣押人员为由，自3月18日起恢复对加沙地带大规模空袭及地面行动，此后行动范围不断扩大。加沙地带卫生部门最新数据显示，以军恢复军事行动以来，已造成加沙地带至少3193人死亡、8993人受伤。

埃及总统敦促立即停火

埃及总统塞西18日在会见到访的美国总统阿拉伯和中东事务高级顾问马萨德·布洛斯时表示，加沙地带应立即停火，应为人道主义援助进入加沙地带提供便利。

埃及总统府在一份声明中说，双方讨论了中东地区局势的最新发展以及恢复地区稳定的途径。塞西赞赏埃及、美国和卡塔尔为加沙地带停火所作的联合调解努力，并重申埃及致力于在未来一段时间内继续进行这种协调。（记者：陈君清、王卓伦、冯国芮、董修竹）

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