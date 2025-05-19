新华社开罗5月18日电（记者张猛）喀土穆消息：据苏丹地方组织和民间机构18日发布的消息，苏丹快速支援部队当天炮击该国西部北达尔富尔州首府法希尔市一处难民应急中心及多个居民区，造成至少14名平民死亡。

苏丹地方组织“法希尔抵抗委员会协调组织”发表声明说，炮击目标是法希尔北部的阿布舒克难民应急中心及其附近多个居民区，造成14名平民死亡。苏丹民间机构“苏丹医生网”同日发表声明说，苏丹快速支援部队持续炮击法希尔，造成包括儿童在内的19人死亡，另有28人受伤。

此外，苏丹达尔富尔地区行政长官明纳维18日在社交媒体发文说，苏丹武装部队联合地方武装已从苏丹快速支援部队手中夺回北达尔富尔州马勒哈地区的瓦迪·阿特伦。瓦迪·阿特伦位于苏丹、利比亚和乍得三国交界地带，战略地位重要。

苏丹快速支援部队尚未就此作出回应。

为争夺对北达尔富尔州的控制权，2024年5月以来，苏丹武装部队联合地方武装，同苏丹快速支援部队在法希尔展开激烈战斗。达尔富尔地区位于苏丹西部，划分为5个州，除北达尔富尔州外，目前该地区其他4个州均被苏丹快速支援部队控制。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续冲突已造成苏丹约2.97万人丧生、超过1285万人流离失所。

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