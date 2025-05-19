新华社日内瓦5月18日电（记者王娅楠 石松 陈俊侠）出席世界卫生大会的中国代表团17日在瑞士日内瓦举办媒体吹风会。国家卫生健康委主任雷海潮、中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭、国家中医药局局长余艳红、国家疾病预防控制局副局长夏刚出席吹风会并答记者问。

作为中国代表团团长，雷海潮在吹风会上表示，中国积极致力于在推进中国式现代化进程中建成健康中国，走出了一条中国特色卫生健康事业改革发展之路。中国政府非常重视民众健康，确立了人民至上、生命至上的基本理念，在实施健康中国的战略当中，推出了18项具体行动。中国卫生健康事业取得巨大成就，2024年人均预期寿命增长到79岁，婴儿死亡率和孕产妇死亡率创造了历史最好水平，健康水平位居中高收入国家前列。

雷海潮指出，中国积极倡导和践行全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议“三大倡议”，深入参与全球卫生治理，不断为推动构建人类卫生健康共同体贡献中国智慧、中国力量。中国坚定支持多边主义，坚定支持世界卫生组织在全球卫生治理中发挥领导协调作用。中国愿意看到世卫组织通过内部机构改革进一步提升效率，更好地服务于广大成员国的健康需要，愿意积极参与改革进程，支持世卫组织有效的医疗卫生活动，向世卫组织提供力所能及的财政资金支持，也包括提供卫生技术人员方面的智力支持。

陈旭表示，在台湾地区参与世界卫生大会问题上，中方的立场是一贯的、明确的，即必须按照一个中国原则来处理，这也是联合国大会第2758号决议和世界卫生大会第25.1号决议确认的根本原则。我们对涉台提案坚决反对。在一个中国原则前提下，中国中央政府对台湾地区参与全球卫生事务作出了妥善安排。过去一年，中国中央政府共批准台湾省11批次12人次参加世卫组织技术活动。只要是符合一个中国原则的涉台技术交流都能够顺利进行。

陈旭强调，今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，也是台湾光复80周年。在这样一个关键节点，台湾民进党当局伙同少数国家，逆历史潮流而动，再次搞所谓的涉台提案，不但挑战了二战胜利果实，挑战了反法西斯国际文件，也挑战了战后国际秩序。当前，全球卫生治理处于亟待丰富和完善的关键时期，更需要各国凝聚团结力量，开展务实有效的对话与合作。个别国家将涉台问题作为遏制中国发展的工具，再次在世卫大会操弄台湾问题，显然违背了各国齐聚此次大会的初心，干扰会议正常秩序，破坏团结合作氛围。

余艳红表示，中国充分发挥中医药在促进全民健康覆盖中的特色优势和潜力，为全人群和全生命周期提供优质高效、方便可负担的中医药服务。中国与世卫组织保持密切合作，将传统医学章节首次纳入《国际疾病分类第十一次修订本》，在华建设世卫组织认可的国际传统医学临床试验注册平台，共同召开中医药救治新冠病毒感染专家评估会，推动世卫组织制订新一轮传统医学发展战略，机制性举办世界传统医药大会，为全球传统医学发展作出贡献。与40多个国家、地区和国际组织深入开展中医药领域合作，中医药已传播到196个国家和地区，有效助力构建人类卫生健康共同体。

夏刚说，近年来，中国政府积极探索适合国情的疾控事业改革实施路径，取得积极成效。尤其是在监测预警方面，正在建立智慧化多点触发的监测预警体系，覆盖病例报告、医疗负荷、症状、环境因素、病原、病媒等监测渠道，实现“多病种同监测，一样本多检测”和多点触发预警。中国将支持世卫组织在全球公共卫生治理中发挥领导协调作用，做好《国际卫生条例》履约实施和“大流行协定”相关工作，维护全球公共卫生安全。积极开展公共卫生援外，加强传染病跨境防控，推进全球公共卫生人才队伍建设。

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