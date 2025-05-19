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以军启动“基甸战车”行动　扩大对加沙地面攻势

2025年05月19日09:14 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷5月18日电（记者陈君清　冯国芮）以色列国防军18日发表声明说，过去一天，以军在加沙地带多个地区启动了代号“基甸战车”的地面行动。

　　声明说，作为“基甸战车”行动的一部分，过去一天，以军南方司令部下属部队已在加沙地带南部和北部发起大规模地面攻势。

　　声明还说，过去一周，以军对加沙地带670多个巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）目标实施了空袭，打击目标包括武器储存设施、地下基础设施、反坦克导弹阵地以及武装人员等。以军已打死数十名哈马斯武装人员，摧毁多处地上和地下的军事设施。目前，以军正向加沙地带关键区域推进军事部署。

　　另据以色列多家媒体18日报道，以国防部长卡茨当日表示，尽管尚未得到正式确认，但从各方面迹象看，已故哈马斯领导人叶海亚·辛瓦尔的弟弟、哈马斯军事领导人穆罕默德·辛瓦尔已在以军近日对加沙南部汗尤尼斯的空袭中丧生。

　　哈马斯方面暂未对“基甸战车”行动予以回应。

　　根据加沙地带卫生部门当天发表的声明，在以军封锁下，北加沙省所有公立医院目前都已停业。该机构最新数据显示，自3月18日以来，以色列方面对加沙地带多地发动袭击，已造成至少3193人死亡、8993人受伤。

(责编：贾文婷、张悦)

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