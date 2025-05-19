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国际观察丨美中东政策生变　以色列面临艰难选择

王卓伦
2025年05月19日09:06 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷5月18日电　题：国际观察｜美中东政策生变　以色列面临艰难选择

　　新华社记者王卓伦　路一凡

　　美国总统特朗普16日结束对沙特阿拉伯、卡塔尔、阿联酋的访问。这是他开启第二个总统任期后首次到访中东地区。令人关注的是，特朗普此访将以色列排除在行程外，近期还绕开以方在中东地区采取多项外交举措。

　　有分析指出，特朗普政府奉行“美国优先”原则，一系列内政外交举措屡屡受挫，不得不急于以中东地区外交成果来“拼业绩”，与以色列政府坚持在加沙推进军事行动、打击也门胡塞武装等政策相左。美以龃龉频频，盟友关系可能还会出现波折。

4月7日，美国总统特朗普在华盛顿白宫迎接到访的以色列总理内塔尼亚胡。新华社记者 胡友松 摄

4月7日，美国总统特朗普在华盛顿白宫迎接到访的以色列总理内塔尼亚胡。新华社记者 胡友松 摄

　　以方被“边缘化”

　　近日，美国和以色列在也门胡塞武装、加沙、伊朗等问题上分歧不断，美方多次绕开以色列推进其中东政策，引起舆论高度关注。

　　以色列本月6日大规模空袭也门胡塞武装控制区，同日特朗普却突然宣布美方将停止轰炸胡塞武装。一名美国政府官员披露，美方没有告知以方自己与胡塞武装达成停火协议。这令以色列猝不及防，且停火协议没有涉及以方。

这张5月5日发布的未注明拍摄地点的照片显示，以色列空军战斗机飞往也门荷台达省执行空袭任务。新华社发（以色列国防军供图）

这张5月5日发布的未注明拍摄地点的照片显示，以色列空军战斗机飞往也门荷台达省执行空袭任务。新华社发（以色列国防军供图）

　　美国与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）秘密接触后，哈马斯本月11日宣布将释放一名有美以双重国籍的被扣押人员，以政府官员说以方“从媒体上才得知”这一消息。特朗普13日谈及“尽快结束”加沙地带战事，以色列总理内塔尼亚胡则表示，以军将在未来几天“全力进入”加沙。

　　特朗普13日还宣布将下令解除美国对叙利亚的制裁。而内塔尼亚胡此前曾要求特朗普政府不要解除对叙制裁。

　　此外，近期美国与伊朗已举行多轮间接谈判。美国有线电视新闻网说，以色列长期以来主张攻击伊朗核设施，美方与伊朗谈判无疑是对以色列的一次打击。

　　以色列《耶路撒冷邮报》发表社论说，如今特朗普在出现利益分歧时“几乎完全不考虑以色列”，以色列发现自己被美国“边缘化”。以色列前国家安全顾问吉奥拉·埃兰德说：“美国根本不把我们当回事，更糟的是还在背后搞阴谋。”

　　核心诉求分歧

　　美以之间缺乏政策协调，甚至相互公开“唱反调”。有分析指出，特朗普政府希望在中东问题上尽快取得外交突破，显示其执政成果，提振在美国国内的支持率。而内塔尼亚胡要维持以色列国内执政联盟，需迎合极右翼政党的强硬主张。双方在核心诉求上的矛盾明显。

　　特朗普政府执政百日的民意支持率跌至过去80年来历任总统同期最低。英国皇家国际问题研究所研究员希瑟·赫尔伯特说，特朗普政府目前迫切需要一项“外交胜利”。

　　美国智库华盛顿近东政策研究所高级研究员盖斯·奥马里认为，特朗普此次中东行的核心是“要胜利、不要麻烦”，特意避开以色列等可能使美国卷入“麻烦”的国家，选择三个可带来实际成果的海湾国家作为出访目的地。他希望在此访中取得可量化的“胜利”，而非陷入冗长复杂的中东和平进程。

5月13日，在沙特阿拉伯利雅得，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（右）会见美国总统特朗普。新华社发（沙特通讯社供图）

5月13日，在沙特阿拉伯利雅得，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（右）会见美国总统特朗普。新华社发（沙特通讯社供图）

　　而目前以色列执政联盟由多个右翼或极右翼政党组成，被媒体称为以色列“最右政府”，推行政策在很大程度上受极右翼政治势力影响。

　　以色列政治分析人士阿莫斯·哈雷尔指出，内塔尼亚胡试图通过延续加沙战事以维持其脆弱的执政联盟，但这一路线与特朗普政府推动“尽快结束冲突”的战略目标存在根本性矛盾。美方对以色列延续战事已表现出明显不耐烦，希望让以方作出让步来实现冲突的可控收尾。但这势必会引发以政府内部极右翼人士的坚决抵制，内塔尼亚胡正陷入艰难的战略抉择。

　　战略重心转移

　　特朗普政府调整对以色列的态度，也折射出美方中东战略重心逐渐转移。分析人士认为，美方看重自身利益，以红海航道安全、能源通道稳定及经济合作前景为主要目标，不愿为以色列投入过多外交资源与政治资本。

　　美国《外交政策》杂志网站刊文说，过去多届美国政府在处理美以关系时往往避免公开分歧，但特朗普坚持美国利益优先，公开对以施压，不在乎以色列的一些诉求。

　　西班牙每日新闻网站的评论文章认为，特朗普政府近期对也门胡塞武装、伊朗等采取的行动，显示出美方优先考虑自身利益，选择对其有用的对象直接谈判。以色列已降级为次要角色，甚至可能就是个“龙套”。

5月16日，美国总统特朗普乘直升机返回首都华盛顿白宫。新华社记者 胡友松 摄

5月16日，美国总统特朗普乘直升机返回首都华盛顿白宫。新华社记者 胡友松 摄　　

　　《以色列时报》也评论说，特朗普这次中东之行是特朗普“美国优先”外交策略的自然延伸，美方没有将以色列纳入行程释放出清晰的信号：即便是传统盟友，也不再被自动纳入战略优先级考量。

　　也有分析人士指出，尽管目前美以两国政策层面的默契与信任有所削弱，但鉴于历史原因、国内政治、战略目标等因素，美以分歧短期内还不会导致两国关系出现根本性改变。

(责编：贾文婷、张悦)

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