人民网曼谷5月18日电 （记者杨一）18日，“5·19中国旅游日主题嘉年华”在曼谷举行盛典，为为期3天的活动画上圆满句号。中国驻泰国大使韩志强，泰国旅游与体育部部长索拉翁，泰国国家旅游局局长塔帕妮，重庆市文化和旅游发展委员会二级巡视员王皞，中国文化娱乐行业协会秘书长孔明，泰国出境旅游协会名誉会长李朝文，泰国观光旅游协会会长徐佩山，亚太旅游协会首席执行官努尔·阿哈迈德·哈米德，泰国中国企业总商会名誉主席、工银泰国行长李晓波，中国驻曼谷旅游办事处负责人赵歆等中泰各界人士近500人出席活动。

活动现场，泰国民众与身着少数民族服饰的重庆代表团旅游推介人员合影。人民网记者 杨一摄

韩志强在致辞中表示，今年是中泰建交50周年暨“中泰友谊金色50年”。近年来，中方持续推出一系列免签、支付、优化离境退税等便利化政策举措，优先与泰国实现签证互免，努力促进中泰人文交往交流，热情欢迎泰国游客赴华旅行，亲身感受真实的中国，也期待更多的中国游客来泰领略异域风光。希望双方业界加强交流合作，共享发展经验，不断推出更多精品旅游产品 ，让“中泰双向奔赴”成为常态，以建交50周年为契机，携手推动中泰新型旅游合作与高质量发展，不断丰富“中泰一家亲”的时代内涵。

索拉翁高度赞赏中国驻曼谷旅游办事处举办此次嘉年华活动，认为这是向泰国人民直观展示中国旅游资源的重要窗口。他特别提到，重庆文化和旅游委员会及中国文化娱乐协会智慧旅游企业的深度参与，将有效推广中国优质旅游资源、解读赴华便利政策、开拓双向旅游市场。他诚挚邀请更多中国游客访问泰国，全方位感受“神奇泰国”的独特魅力，并表示泰国旅游和体育部愿与中方精诚合作，推动中泰旅游互访规模持续扩大，务实合作走深走实。

赵歆表示，旅游是中泰民心相通的重要桥梁，此次活动的意义在于通过文化交流展示中国文化旅游的新形象，进一步深化中泰两国的友好合作。

盛典上，重庆市文旅委代表团带来巴蜀文化展示，让泰国观众充分感受到中国文化的独特魅力。王皞表示，近年来，重庆积极落实澜湄合作共识，深化区域旅游城市合作。去年中泰互免签证后，重庆至泰国航班加密，为合作带来新机遇。嘉年华活动的举办，既为推动“中泰一家亲”亲上加亲贡献了文旅力量，也为两地深化文旅合作搭建重要平台。

泰国民众在活动所设展台了解湖南张家界旅游信息。人民网记者 杨一摄

活动当天还举办了中泰智慧旅游企业圆桌论坛，6位中泰企业代表围绕“共享新未来——科技赋能下的中泰文旅行业发展趋势及智慧旅游合作探索”展开对话，就如何利用人工智能、大数据、5G等新一代数字技术提升游客体验、推动行业转型升级进行了深入探讨。第三届“我想去中国”短视频创意大赛也正式启动，为泰国青年提供了一个深入了解中国的窗口。

第三届“我想去中国”短视频创意大赛启动。人民网记者 杨一摄

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