新华社莫斯科5月18日电 综述丨俄罗斯举行丰富多彩的“博物馆之夜”活动

新华社记者栾海

在5月18日国际博物馆日到来之际，俄罗斯多地博物馆和文化艺术机构17日晚至18日凌晨举办了夜游、演出、观影、论坛互动、网上直播等丰富多彩的“博物馆之夜”活动。

今年，全俄“博物馆之夜”活动的主题为“英雄”。据莫斯科市政府官网发布的消息，莫斯科市共有170多个文化艺术场馆参加“博物馆之夜”活动，为当地民众举办参观游览、音乐会、电影放映、文艺家创意论坛、知名专家讲座等600多场活动。

在曾建有著名《真理报》印刷厂的“真理”大街和靠近“高尔基”文化公园的莫斯科市博物馆，莫斯科市文化局官员、知名电视节目主持人、社交平台“电报”的著名文化专题博主、莫斯科部分名胜古迹场馆和现代艺术博物馆负责人，在活动期间以专题论坛、访谈等方式参加长达8小时的网上直播活动。其间，还穿插说唱歌手表演，带动网上互动热度。

在航天科学博物馆门前，大量游客在17日夜间排起长队等候入场。据俄新社报道，曾4次进入国际空间站、拥有“俄联邦英雄”称号的俄航天员安东·什卡普列罗夫及2021年曾短期造访国际空间站并拍摄电影片段的俄知名女演员尤利娅·佩列西尔德在这里参加活动。

在俄历史文化名城圣彼得堡，约有150个文化艺术机构在“博物馆之夜”向游客敞开大门。在夜游期间，有专门接送游客的公共汽车运行至凌晨活动结束。该市的火炮博物馆在露天展区再现不同战争年代场景，并设立主题营地活动讲授军事知识。

此外，俄西北部的普斯科夫历史建筑和艺术博物馆、俄中西部萨马拉市的现代时尚博物馆等博物馆将分别举办卫国战争历史问答比赛、历史文化名人展览、绘画和击剑学习班、传统舞蹈及戏剧表演等活动。

5月18日当天，圣彼得堡市的艾尔米塔什博物馆、莫斯科国立特列季亚科夫斯基画廊等众多标志性博物馆将供民众免费参观。一些博物馆将组织知名收藏家和文物修复专家见面会，安排访客参观平时不开放的展品储藏室，举办新展览、艺术品创作工坊、线上参观直播等活动。

1977年，在莫斯科举行的国际博物馆协会大会将每年的5月18日定为国际博物馆日。2002年，位于俄中部地区克拉斯诺亚尔斯克市的“博物馆中心”在俄境内最早参加“博物馆之夜”活动。此后，参与这一活动的俄博物馆等文化艺术机构逐年增多。据俄“24小时新闻”电视台17日报道，2024年，约有40万俄民众参加了全俄各地组织的1000多场“博物馆之夜”活动。

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