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中柬合作共建“班·墨学院”在柬揭牌

2025年05月19日08:59 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷5月18日电 （记者白元琪）5月17日，中国山东工程职业技术大学、柬埔寨亚欧大学、卡森教育桥国际有限公司在柬埔寨国公省签署合作框架协议，三方将共建“班·墨学院”。该学院当日正式揭牌，标志着中柬职业教育合作迈上新台阶。

山东工程职业技术大学是中国首批15所本科层次职业教育试点院校之一。该校校长吴梦军表示，“班·墨学院”是在共建“一带一路”倡议合作机制下，由山东省结合“鲁班”工匠精神和“墨子”创新智慧推出的一项职业教育“出海”项目。“班·墨学院”不仅是传播中华优秀传统文化的重要平台，也将助力柬埔寨青年技能提升与产业振兴。学校愿与各方一道，探索“中文+技术+文化”的复合型育人模式，推动“产教融合、校企协同”的中国经验在柬落地生根。

亚欧大学董事会主席李坤泰表示，柬埔寨正处于产业升级和经济提速的关键时期，对高素质技术技能人才的需求日益迫切。“班·墨学院”将中国成熟的职业教育体系与本地发展需求有效结合，为柬方提供系统的人才支持。

据介绍，“班·墨学院”位于国公省浙江经济特区二期，并在三方分别设立办学点。学院年培养复合型技术技能人才不少于5000人次，并开展面向柬埔寨学生的国际留学学历教育。学院将依据中国职业教育标准开发特色课程，提供线上线下结合的教学服务，推动中柬两国职业资格证书和技能等级证书的互通互认。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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