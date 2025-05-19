人民网雅加达5月18日电 （记者曹师韵）5月17日，位于印尼巴厘岛的乌达雅纳大学旅游孔子学院举办了中文水平考试（HSK）考点揭牌仪式，并于乌达雅纳大学语言服务中心举办了乌达雅纳大学旅游孔子学院HSK考点的首场考试，21名考生参加了HSK一级考试。这一考点是巴厘岛目前第一个HSK综合性考点，为社会提供便捷的HSK认证服务。

乌达雅纳大学旅游孔子学院成立巴厘岛首个HSK考点。乌达雅纳大学旅游孔子学院供图

乌达雅纳大学校长苏达拉萨那表示，乌达雅纳大学作为巴厘岛首屈一指的高等学府，始终致力于培养具有国际视野的复合型人才。HSK考点的设立，将为本校学生乃至巴厘岛民众提供标准化、便捷化的中文能力认证渠道，进一步推动两国人文交流与民心相通。乌达雅纳大学将确保汉语水平考试考点的顺利运营，并将竭尽所能提升学校的中文教育水平，提高学生们的中文学习热情。

乌达雅纳大学旅游孔子学院中方院长鲁克敏说，此次设立HSK考点对旅游孔子学院意义重大，也是中印尼语言文化交流的又一重要里程碑。作为东南亚首家以“旅游”为特色的孔子学院，乌达雅纳大学旅游孔子学院始终致力于将中文教学与行业需求相结合，此次考点的设立，将为巴厘岛及周边地区的考生提供更加便捷的考试服务，助力更多印尼青年掌握中文，拓宽职业发展道路，成为中印尼友好交流的使者。

5月17日，乌达雅纳大学旅游孔子学院HSK考点举办首场考试。乌达雅纳大学旅游孔子学院供图

乌达雅纳大学旅游孔子学院自2020年建立以来，以旅游行业人才培养培训为主业，兼顾社会大众学习汉语需求，在当地海关、移民局、警察局和医院等举办了多期中文培训，培养了3000余名中文和旅游人才，促进了巴厘岛的中文传播。

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