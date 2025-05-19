新华网加拉加斯5月18日电（记者田睿）乔治敦消息：中国第20期援圭亚那医疗队近日成功为当地一名患者实施微创胰腺肿瘤切除手术，患者于16日顺利康复出院。

41岁的玛丽莎·阿特金森是圭亚那西南部边境地区莱瑟姆的一名教师，不久前在当地医院被确诊为胰腺肿瘤，需要手术。由于当地医院缺乏手术条件，玛丽莎慕名辗转500公里来到中国医疗队所在的首都乔治敦公立医院就诊，寻求中国医生的帮助。

接诊后，医疗队专家第一时间联合当地医生组织了详细的多学科术前讨论和规划，并向患者详细讲解治疗和手术后康复方案，以解除其顾虑。影像科医生王林为手术团队详细解读影像细节。

医疗队肝胆外科医生钱益带领乔治敦公立医院手术团队为患者实施了腹腔镜下的胰腺肿瘤切除手术。历时4个小时，手术顺利完成。

患者在术后一周后顺利出院。出院当日，玛丽莎再次表示了对中国医疗队的感谢：“我来之前就听说过中国医生在这里完成的杰出工作，在圭亚那工作的中国医疗队医生都是优秀的专家。术后每天，中国医生都来病房给我进行康复指导。我对不久后可以恢复工作充满信心！”

出院当日，玛丽莎·阿特金森与第20期中国援圭亚那医疗队队员王林（左一）、钱益（右一）合影。（中国医疗队供图）

自2009年中国医疗队微创外科中心在圭亚那乔治敦公立医院建立以来，中国医疗队一直致力于将微创外科腹腔镜技术带入圭亚那，并在当地通过定期培训、手术演示、带教等多种方式普及该技术，以带动圭亚那微创外科技术水平的发展。在此基础上，乔治敦公立医院近年来成立的肝胆胰外科中心也成为了中圭医疗在微创领域进一步深度合作的重要平台。

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