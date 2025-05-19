打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国车企登陆埃塞俄比亚 助力绿色交通转型

2025年05月19日08:50 | 来源：新华网
小字号

　　新华社亚的斯亚贝巴5月18日电（记者刘方强）中国广汽集团17日首次将AION Y和传祺ES9两款新能源车型带入埃塞俄比亚市场，助力埃塞绿色交通转型以及中埃塞汽车产业合作。

　　埃塞俄比亚投资委员会主任泽莱克·特梅斯根17日在埃塞首都亚的斯亚贝巴举行的媒体见面会上致辞说，为推动绿色清洁出行，埃塞政府已明令禁止在本国组装、生产或进口燃油汽车，为像广汽集团这样的公司创造了理想的市场环境。“我希望广汽集团不仅可以带来新车，更希望你们可以在埃塞投资设厂，组装甚至生产制造新能源汽车。”特梅斯根说。

　　埃塞交通和物流部国务部长巴廖·哈桑表示，埃塞已有超过10万辆电动汽车在路上行驶，政府计划在未来10年内将这一数字提高至50万辆，以取代绝大多数燃油汽车。

　　广汽国际总经理卫海岗说：“我们不仅带来产品，更致力于构建‘研发-生产-销售-服务-基建’的全价值链体系。未来三年计划向埃塞市场推出5款新能源车型，为非洲大陆的绿色交通转型注入中国智慧。”

(责编：贾文婷、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部