新华社亚的斯亚贝巴5月18日电（记者刘方强）中国广汽集团17日首次将AION Y和传祺ES9两款新能源车型带入埃塞俄比亚市场，助力埃塞绿色交通转型以及中埃塞汽车产业合作。

埃塞俄比亚投资委员会主任泽莱克·特梅斯根17日在埃塞首都亚的斯亚贝巴举行的媒体见面会上致辞说，为推动绿色清洁出行，埃塞政府已明令禁止在本国组装、生产或进口燃油汽车，为像广汽集团这样的公司创造了理想的市场环境。“我希望广汽集团不仅可以带来新车，更希望你们可以在埃塞投资设厂，组装甚至生产制造新能源汽车。”特梅斯根说。

埃塞交通和物流部国务部长巴廖·哈桑表示，埃塞已有超过10万辆电动汽车在路上行驶，政府计划在未来10年内将这一数字提高至50万辆，以取代绝大多数燃油汽车。

广汽国际总经理卫海岗说：“我们不仅带来产品，更致力于构建‘研发-生产-销售-服务-基建’的全价值链体系。未来三年计划向埃塞市场推出5款新能源车型，为非洲大陆的绿色交通转型注入中国智慧。”

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