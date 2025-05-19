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“留学贵州”教育展成功举办 开启黔泰教育合作新篇章

2025年05月19日08:50 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷5月18日电 （记者白元琪）“贵州高等院校教育展（泰国站）暨2025年‘留学贵州’教育展交流活动”18日在泰国曼谷举行。此次活动由贵州省教育厅主办，贵州省教育国际交流协会、中文联盟、泰国朱拉隆功大学孔子学院和泰国进步学院承办，是贵州近年来规模和影响力最大的海外教育推广活动。

贵州省委常委、省委宣传部部长、省委教育工委书记卢雍政宣布活动启动。主办方供图

贵州省委常委、省委宣传部部长、省委教育工委书记卢雍政宣布活动启动。主办方供图

贵州省委常委、省委宣传部部长、省委教育工委书记卢雍政，泰国文化部助理次长缇娜·颂巴西丽，泰国民办教育委员会副秘书长功眉·干颂吉，泰国教育部职业教育委员会管理发展处处长朗散·泰蒙德利，中国教育部中外语言交流合作中心曼谷中心主任王晓艳，以及贵州省代表团成员、泰国教育部高层官员、文化部官员、高校代表、中学师生等千余人出席活动，共商教育合作、共谋发展机遇。

开幕式上，中泰嘉宾一致认为，教育展为两国青年搭建起沟通交流的平台，将为黔泰高校在师生互访、学术研究、职业教育、科研合作及“中文+职业技能”人才培养等领域拓展更广阔的合作空间，推动双方人文交流持续深化。

活动现场，黔泰双方20余所高校围绕联合培养、科研协作、学分互认等内容签署多项合作协议，标志着中泰教育合作迈入更加务实、深入的发展阶段。

开幕式现场。主办方供图

开幕式现场。主办方供图

参与活动的贵州高校代表就各自院校特色、专业优势及留学政策进行了现场宣传，并在活动现场设置“有奖问答”“展位打卡”“留学通关”等互动环节，吸引泰国学生踊跃参与，现场气氛热烈。

据介绍，近年来贵州省不断拓展国际教育合作网络，已与全球20多个国家和地区建立合作关系。通过设立奖学金、举办中国—东盟教育交流周、组织文化体验营等形式多样的交流活动，贵州正在加快构建“引进来”与“走出去”并重的国际化教育新格局，助力高等教育高质量发展。

展会现场学生热情咨询。主办方供图

展会现场学生热情咨询。主办方供图

(责编：苏缨翔、杨牧)

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