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中国政府援缅卫生防疫队完成防疫任务回国

2025年05月19日08:46 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月18日电（记者顾天成、岳冉冉）记者18日从国家疾控局获悉，当日中午，中国政府援缅卫生防疫队圆满完成任务，从昆明长水国际机场入境回国。

5月18日，工作人员在昆明长水国际机场为中国政府援缅卫生防疫队队员献花。新华社发（彭奕凯摄）

5月18日，工作人员在昆明长水国际机场为中国政府援缅卫生防疫队队员献花。新华社发（彭奕凯摄）

5月18日，中国政府援缅卫生防疫队队员在昆明长水国际机场参加欢迎仪式。新华社发（彭奕凯摄）

5月18日，中国政府援缅卫生防疫队队员在昆明长水国际机场参加欢迎仪式。新华社发（彭奕凯摄）

　　缅甸7.9级地震发生后，按照党中央统一部署，中国政府援缅卫生防疫队于4月19日出发，赴重灾区曼德勒省开展为期1个月的灾后卫生防疫工作。

　5月18日，中国政府援缅卫生防疫队队员抵达昆明长水国际机场后，在舱门前挥舞国旗。新华社发（彭奕凯摄）

　5月18日，中国政府援缅卫生防疫队队员抵达昆明长水国际机场后，在舱门前挥舞国旗。新华社发（彭奕凯摄）

5月18日，工作人员在昆明长水国际机场为中国政府援缅卫生防疫队队员献花。新华社发（彭奕凯摄）

5月18日，工作人员在昆明长水国际机场为中国政府援缅卫生防疫队队员献花。新华社发（彭奕凯摄）

　　中国政府援缅卫生防疫队负责人表示，在缅工作期间，防疫队克服了余震频发、高温酷暑、蚊蝇肆虐、语言不通等诸多困难，深入地震灾区开展水质检测、病媒生物监测、环境消杀、疫苗接种指导、健康教育和心理调节等工作，对4个灾民重点安置点开展5轮评估调查，培训缅方公共卫生专业人员105人，指导开展中国援助的68万剂霍乱疫苗免疫接种工作，帮助制定13份灾后卫生防疫技术文件，为缅方提供了长效技术支撑。

5月18日，中国政府援缅卫生防疫队队员在昆明长水国际机场合影留念。新华社发（彭奕凯摄）

5月18日，中国政府援缅卫生防疫队队员在昆明长水国际机场合影留念。新华社发（彭奕凯摄）

　5月18日，中国政府援缅卫生防疫队队员在昆明长水国际机场参加欢迎仪式。新华社发（彭奕凯摄）

　5月18日，中国政府援缅卫生防疫队队员在昆明长水国际机场参加欢迎仪式。新华社发（彭奕凯摄）

　　据了解，此次援缅是国家疾控局成立以来开展的首次卫生援外任务，防疫队队员以高度的政治自觉和精湛的专业技能，通过分享中国经验和技术、提供相关防病支持，有效降低了灾区传染病疫情暴发流行风险，展现了中国疾控队伍的专业能力和奉献精神，彰显了我国构建人类卫生健康共同体的大国担当。

5月18日，中国政府援缅卫生防疫队队员走进昆明长水国际机场航站楼。新华社发（彭奕凯摄）

5月18日，中国政府援缅卫生防疫队队员走进昆明长水国际机场航站楼。新华社发（彭奕凯摄）

5月18日，中国政府援缅卫生防疫队队员在昆明长水国际机场拍照留念。新华社发（彭奕凯摄）

5月18日，中国政府援缅卫生防疫队队员在昆明长水国际机场拍照留念。新华社发（彭奕凯摄）

5月18日，工作人员在昆明长水国际机场为中国政府援缅卫生防疫队队员献花。新华社发（彭奕凯摄）

5月18日，工作人员在昆明长水国际机场为中国政府援缅卫生防疫队队员献花。新华社发（彭奕凯摄）5月18日，工作人员在昆明长水国际机场为中国政府援缅卫生防疫队队员献上礼物。新华社发（彭奕凯摄）

5月18日，工作人员在昆明长水国际机场为中国政府援缅卫生防疫队队员献上礼物。新华社发（彭奕凯摄）

　　

(责编：贾文婷、张悦)

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