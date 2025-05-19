人民网曼谷5月18日电 （记者白元琪）2025年“留学广西”国际教育展（泰国站）17日在泰国首都曼谷开幕。中国驻泰国大使馆教育参赞许兰、泰国教育部民校教育委员会副秘书长孔克里·赞卡宗、泰国广西总会会长陈宏锦、泰国潮州会馆代主席林玮、广西壮族自治区教育厅副厅长张旭凤等嘉宾出席开幕式并致辞。广西36所高校的近40名代表，以及泰国高校、企业和师生代表参加了开幕式。

开幕式现场。人民网记者 白元琪摄

本次展会是广西第六次在泰国举办“留学广西”国际教育展，参展高校数量创历年新高。本届展会聚焦人工智能、前沿产业职业技能等热门领域，全面展示广西高等教育的办学成果与国际化水平。

“近年来，广西不断加快国际化办学步伐，吸引了越来越多东南亚国家的青年学子赴桂深造。”陈宏锦表示，“‘留学广西’不仅推动了中泰教育合作，也让两国青年在交流互鉴中加深理解与友谊。”

林玮指出，展会为泰国学子提供了更多元的留学路径和奖学金机会，鼓励他们走进中国、认识中国，提升国际视野和跨文化交流能力，为建设中泰命运共同体注入青春活力。

孔克里·赞卡宗表示，广西教育代表团的到访为泰中双方在科技与教育创新背景下深化合作提供了良好契机。双方将通过开展课程建设、学术合作、师生交流等多层次互动，共同推动教育高质量发展。

张旭凤在致辞中表示，广西长期重视与东盟国家的教育合作，已在东盟举办25场“留学广西”教育展，累计吸引6500多名东盟学生在桂就读。广西还设立“广西政府东盟国家留学生奖学金”，并在泰国推进3个中国—东盟现代工匠学院项目，致力于培养本地化技术人才，助力区域经济社会高质量发展。

许兰表示，当前，中泰两国高校已构建起多层次、全方位的合作网络，双向留学日益活跃。据统计，3万余名中国学生在泰留学，泰国在华留学生人数位居前列。她表示，未来使馆将继续为两国教育合作提供支持，拓展青年发展平台，夯实人文交流根基，为中泰关系可持续发展注入不竭动力。

“留学广西”国际教育展（泰国站）现场，各高校代表正热情地向泰国学生介绍留学项目。人民网记者 白元琪摄

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