新华社巴格达5月18日电 题：道义相通 命运与共

新华社记者李军

第三十四届阿拉伯国家联盟首脑理事会会议（阿盟峰会）17日在伊拉克首都巴格达召开。国家主席习近平向会议轮值主席伊拉克总统拉希德致贺信，高度评价阿盟成立80年来为推动阿拉伯世界联合自强所作的积极贡献，赞赏阿拉伯国家在世界百年变局加速演进，中东形势复杂演变的当下，坚持独立自主，促进发展振兴，维护公平正义，为壮大全球南方声势发挥了积极作用，并重申中方愿同阿拉伯国家一道努力，深化政治互信，促进互利合作，增进人文交流，在各自现代化道路上携手前行，构建更高水平中阿命运共同体。

中国和阿拉伯国家都坚持从战略高度和长远角度看待彼此关系。近年来，中阿关系呈现蓬勃发展之势：政治互信不断加深，经贸往来稳步增长，人文交流日益活跃，在国际和地区事务中协作水平持续提升，树立了发展中国家团结合作的典范。2022年12月，首届中国－阿拉伯国家峰会在沙特首都利雅得成功举行。峰会上，习近平主席同与会的多国领导人共同擘画了中阿关系的发展蓝图，一致同意全力构建面向新时代的中阿命运共同体。展望未来，第二届中阿峰会已确定将于2026年在中国举办，这必将成为中阿关系史上又一座重要里程碑。

中国与阿拉伯国家携手构建命运共同体，既是双边关系发展的必然选择，更是全球格局演变下南南合作深化的生动写照。在经济领域，中阿能源合作稳中有进、持续拓展，中资企业积极参与阿拉伯国家基础设施建设，有力推动地区发展转型；在高新技术和绿色发展领域，中阿在5G通信、人工智能、可再生能源等前沿科技方面的合作逐步走向深入；在人文交流领域，“汉语热”在阿拉伯世界持续升温，中医药文化广受欢迎，青年、教育、旅游等交流项目频频落地，为双方人民带来实实在在的获得感和幸福感。

理念上的深度共鸣是中阿积极推动构建命运共同体的重要基础。面对更加多元的世界，对话多一分、对抗就少一分，包容多一点、隔阂就少一点。和平、真知、诚信、包容是中阿人民共同追求。从阿方积极响应全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，到中阿携手应对气候变化、粮食安全、公共卫生等全球性挑战，再到在联合国及其他多边框架下就重大国际议题协调立场、传递发展中国家共同声音……中阿合作领域持续拓展、内涵不断深化。中阿关系日益成为南南合作的典范，双方携手为推动构建更加公正合理的国际秩序贡献建设性力量。

面对阿拉伯世界长期关注的巴勒斯坦问题，中国始终主张落实“两国方案”，支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、享有完全主权的独立的巴勒斯坦国；面对多个地区热点，中国始终秉持劝和促谈的公正立场，主张通过政治对话寻求解决方案，致力于推动地区实现真正和平与持久安全；面对西方在中东挑动地缘政治博弈的种种行径，中国坚定维护发展中国家战略自主，倡导真正的多边主义和包容性全球治理。中国立场赢得阿拉伯国家广泛尊重和积极响应，构成了中阿关系持续走深走实的重要基石。习近平主席在贺信中指出：“展望未来，中国将始终做阿拉伯国家值得信赖的朋友和伙伴，坚定站在阿拉伯国家正义事业一边。”

在首届中阿峰会上，习近平主席深刻阐释了“守望相助、平等互利、包容互鉴”的中阿友好精神。回望历史，无论国际风云如何变幻，中国与阿拉伯国家始终是互利共赢的好伙伴、同甘共苦的好兄弟。无论是携手应对安全风险、共同推动发展振兴，还是不断深化政治互信、着力促进民心相通，中阿关系的每一次历史性跨越，都为中东地区注入宝贵的稳定力量，也为南南合作树立了典范。当前，中阿关系正站在新的历史起点，面对充满变数与挑战的国际局势，双方更需携手应对全球性挑战，持续释放和平发展、互利共赢的正能量。

道义相通，命运与共。在中阿双方共同努力下，新时代中阿命运共同体建设必将不断迈出坚实步伐，为中东和平增添稳定性，为双方现代化发展注入新动能，为世界和平与发展事业贡献更多智慧和力量。

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