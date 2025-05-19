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中国驻朝鲜使馆参访平壤科技大学

2025年05月19日08:40 | 来源：人民网-国际频道
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人民网平壤5月18日电 （记者刘融）当地时间5月17日，中国驻朝鲜大使王亚军率使馆部分外交官赴平壤科技大学参访，并出席新冠疫情后朝鲜首次中文水平考试（简称HSK）启动仪式。驻朝鲜使馆冯春台公使、朱家耀参赞、高武参赞，平壤科技大学副校长尹永哲、崔龙昊，教务部长马春花等陪同。

据该校负责人介绍，近年来，学校培养了大量优秀毕业生，已有千余名学生进入朝鲜党政机关、医疗机构、高校等任职任教。王亚军大使一行先后参观了多媒体教室、学生宿舍、食堂等，并出席HSK考试启动仪式，同校方负责人及学生们互动交流。

王亚军表示，在以金正恩总书记为首的朝鲜劳动党领导下，朝鲜大力推进教育发展和人才培养，为国家建设提供了重要支撑和保障。平壤科技大学作为朝鲜唯一一所国际办学大学，自然科学等学科实力强、水平高，为朝鲜社会主义建设培养了大批优秀人才。中朝两党两国均高度重视教育、科技、人才事业，希望学校发挥学科优势，同中国有关机构加强交流合作，为中朝社会主义建设和两国友好事业作出积极贡献。

平壤科技大学位于平壤市乐浪区，占地面积约70万平方米，教室60余间，设有农学、工学、医学、金融学等专业，现有学生近700人，教职员工300余人，其中外籍教师30余人。2019年5月，平壤科技大学获批成为朝鲜首个和唯一一处HSK考点。

当地时间5月17日，王亚军大使率中国驻朝鲜使馆部分外交官赴平壤科技大学参访。图为王大使一行与该校教职人员合影。人民网记者 刘融摄

当地时间5月17日，王亚军大使率中国驻朝鲜使馆部分外交官赴平壤科技大学参访。图为王大使一行与该校教职人员合影。人民网记者 刘融摄

当地时间5月17日，王亚军大使率中国驻朝鲜使馆部分外交官赴平壤科技大学参访。图为王大使一行参观教室、学生宿舍等地。人民网记者 刘融摄

当地时间5月17日，王亚军大使率中国驻朝鲜使馆部分外交官赴平壤科技大学参访。图为王大使一行参观教室、学生宿舍等地。人民网记者 刘融摄

当地时间5月17日，王亚军大使率中国驻朝鲜使馆部分外交官赴平壤科技大学参访。图为王大使一行出席HSK启动仪式，同考生们互动交流。人民网记者 刘融摄

当地时间5月17日，王亚军大使率中国驻朝鲜使馆部分外交官赴平壤科技大学参访。图为王大使一行出席HSK启动仪式，同考生们互动交流。人民网记者 刘融摄

(责编：苏缨翔、杨牧)

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