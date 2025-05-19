李茂颖

近400年前，徐霞客以无畏的勇气，深入腾冲的山川秘境，记录下珍贵的地理、人文资料。他那“饥啖草木、夜宿岩穴”的探索精神，成就了地理学丰碑。

腾冲，这座被徐霞客称为“极边第一城”的城市，在漫长时光中将探索基因融入血脉。腾冲人跨越山水求学南洋，敢为人先开辟商道，用脚步丈量着世界。从南方丝绸之路上的赶马人，到跨境贸易中的企业家，不同时代的探索者共同诠释着一个道理：探索无关身份与地域，只要心怀热爱与勇气，便能踏上征程。

如今，腾冲人的探索精神转化为开放的动能。作为面向南亚东南亚开放的重要门户，腾冲加快智慧口岸建设，辐射孟中印缅经济走廊。电商从业者构建网上丝绸之路，非遗代表性传承人用数字技术活化古老技艺，青年创客在火山热海间培育科技新芽……这种代代传承的探索精神，让腾冲始终保持与时俱进的活力，使边城持续迸发令人惊叹的创造力。

历史是勇敢者创造的，每个人的勇敢探索汇聚成社会进步的巨大动能。当更多人以探索者的姿态拥抱世界，中国便拥有了源源不断的发展动能，在传统与现代的交响中续写开拓进取、高水平对外开放的壮丽篇章。

《 人民日报 》（ 2025年05月19日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)