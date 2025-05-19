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埃及、泰国、德国——

打造更有看头的博物馆（国际视点）

本报记者  黄培昭  孙广勇  张慧中
2025年05月19日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　每年5月18日是国际博物馆日。国际博物馆协会已基本完成修订《博物馆职业道德准则》，规范了博物馆的收藏、保护、研究、教育等社会职能，明确了促进博物馆多元化与可持续发展的目标，以更好服务社会。当前，越来越多国家高度重视博物馆事业发展，埃及、泰国、德国等国积极采取适应性和创新性举措，大力推进博物馆翻修、标准建设以及文物保护、展览陈列等创新发展，持续打造更完善、更有看头的博物馆。

　　埃及——

　　数字化技术应用增强互动性

　　埃及首都开罗郊外，吉萨金字塔群旁的大埃及博物馆内，许多游客正在参观（见图，本报记者黄培昭摄）。展厅内的全息投影将法老时代的祭祀场景复现于空中，投射在玻璃幕墙上，奇幻的场景和体验让游客连声赞叹：“这简直就是古代文明与现代科技的完美对话！”

　　大埃及博物馆去年10月开始对外试运营，这座由埃及政府历经20年筹备、耗资超10亿美元建设的全球最大考古博物馆，展示了古埃及文明中的10多万件珍贵文物，吸引世界各地的游客慕名前来。埃及媒体报道说，大埃及博物馆不是传统的文物陈列场所，更像是一个沉浸式文明剧场，以数字化技术给游客带来了视觉盛宴和新奇的观展体验。

　　大埃及博物馆以“激活文明生命力”为核心理念，主体建筑呈巨型三角形，与一旁的吉萨金字塔群形成呼应，馆内高达50米的中央阶梯被打造为“时光长廊”，87尊法老雕像与巨型石棺沿阶陈列，以空间叙事替代线性解说，让观众在攀爬中感受历史。通过增强现实导览，游客可扫描文物观看动态历史场景。博物馆还采用特殊设计，让室外阳光穿透特定窗户照亮馆内的拉美西斯二世雕像，巧妙致敬了阿布辛贝神庙的千年奇观，将天文考古融入观展体验。

　　大埃及博物馆专设“文明学堂”，开发针对中小学生的考古模拟课程，让孩子们亲手拼接陶器碎片、破译象形文字。其官网开放三维文物数据库，供全球学者免费研究，仅2024年便促成12项国际考古合作项目。博物馆还开展“社区参与计划”，邀请埃及南方努比亚工匠现场演示传统金饰锻造技艺，并将其作品纳入文创商店销售，既传承、利用了非遗技艺，又为弱势群体创造了就业。

　　埃及坦塔大学教授萨威表示，大埃及博物馆利用数字化技术丰富了观展体验，增强了文物和观众的互动性，这是博物馆建设的未来方向之一。埃及开罗大学文学院教授哈马德告诉记者，埃及作为文明古国，在博物馆建设中需要融入更多最新科技，激发更多年轻人对博物馆的兴趣。以大埃及博物馆为代表的新一批埃及博物馆，正在创新发展理念，将更多人吸引到博物馆中，增强文化自信和文明自觉。

　　泰国——

　　把课堂和景点搬进博物馆

　　2024年，泰国文化部举行以“通往智慧的通道”为主题的系列庆祝活动，包括学术研讨、特别展览、免费参观博物馆等，以纪念泰国博物馆日设立150周年。泰国文化部的统计数据显示，泰国有超过1500家博物馆，每年约400万人次参观博物馆、历史遗址、国家历史公园等文化场所。泰国文化部艺术厅厅长帕侬布表示，越来越多学生等年轻人群体希望走进博物馆获取知识，泰国政府和社会力量积极回应民众诉求，探索强化博物馆的教育功能。

　　泰国的大学、中学经常组织学生集体参观博物馆，切身感受泰国的历史、文化与传统。记者日前探访了位于首都曼谷的泰国国家博物馆，这座建于1782年的博物馆是东南亚规模最大的国家级博物馆。走进展厅，可以看到泰国各个时期的文物和艺术品，远至石器时代，近至当代，包括木偶和皮影戏用具、民间器具、古佛像、国王御用武器等。国家博物馆1993年开始收藏现代艺术品。工作人员透露，每年国家博物馆接待来自泰国国内外的参观者达40万人次。“国家博物馆是泰国历史和文化艺术的缩影，是泰国的文化魅力所在。”正在参观的泰国大学生披尼说。

　　记者在泰国朱拉隆功大学学习“泰国历史”课程时，多次与当地学生前往泰国各地博物馆参观学习。在博物馆内部，老师们详细讲解历史，通过历史古迹和展出的文物深化学生对泰国历史的了解，涵盖素可泰、大城、吞武里、曼谷等王朝，帮助学生透彻掌握泰国的整个历史。不少师生反馈这种学习方式效果显著。

　　泰国重视推动博物馆与旅游业相结合，展示各地风情和特色文化。暹罗古城七十二府博物馆是泰国最大的以建筑为主体的博物馆，面积超过80万平方米。这里有泰国各地著名古迹的微缩景观，如北部的素可泰石宫、东北部的玛哈沙拉坎佛塔、中部的大皇宫以及南部的素叻他尼猜亚佛塔等。园区里建了一个小型的水上市场，不仅有传统水上建筑，还有小贩划船贩卖传统小吃，吸引众多泰国国内外游客。

　　泰国总理府民众联络厅厅长素叻泰表示，泰国博物馆承载着沧桑与繁华，代表着历史与文化的传承，应激发更多泰国民众对博物馆的兴趣和热爱，让博物馆成为连接过去与未来、传承与创新的桥梁。

　　德国——

　　持续翻新百年博物馆岛

　　德国拥有超过7200家博物馆和其他展馆，涵盖艺术、历史、科技、建筑、文学、自然等各个方面，参观博物馆是德国民众习以为常的休闲活动。一项调查数据显示，55%的德国人表示每年至少会去一次博物馆；仅2022年德国博物馆的总参观人数就达到8140万人次。

　　德国首都柏林城区有一座古老的博物馆岛，全岛面积仅1平方公里，被美丽的施普雷河环绕。博物馆岛上共有5座建于1823年至1930年间的博物馆，分别为老博物馆、新博物馆、老国家美术馆、博德博物馆和佩加蒙博物馆。作为柏林的主要景点之一，博物馆岛每年约有300万人次前来参观。1999年，博物馆岛被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。

　　从始建于1823年的老博物馆，到完成于1930年的佩加蒙博物馆，人们在博物馆岛不仅可以参观具有珍贵价值的艺术品，也可品味德国百年博物馆的建筑风格和历史痕迹。按照德国普鲁士文化遗产基金会1999年提出的“博物馆岛总体规划”，博物馆岛最终将被开发成一个现代化的博物馆综合体。总体规划提出后，岛上的5座博物馆根据历史建筑保护的官方规定逐步进行翻修，同时打造无障碍设施。一些新的建筑也被纳入进来，例如，2019年完工的詹姆斯·西蒙画廊被打造成各个博物馆的总体入口，人们未来还可以从这里直接进入考古长廊。

　　佩加蒙博物馆是岛上最晚对公众开放的博物馆，也是柏林参观人数最多的博物馆之一，每年吸引来自世界各地的游客100多万人次。2023年10月23日起，该博物馆闭门谢客，开始预计持续14年的翻新工作。在近100年的历史中，佩加蒙博物馆经历了四五次修缮翻新，最大限度地保护古建筑和展品。据悉，2023年开始的这次翻新也是“博物馆岛总体规划”的一部分。当前，“博物馆岛总体规划”的建设仍在持续，致力于打造更好的场馆环境、更大发挥文物的展示效应，不断提升人们的参观体验。

　　（本报开罗、曼谷、柏林5月18日电）

　　《 人民日报 》（ 2025年05月19日 16 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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