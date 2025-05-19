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世界卫生大会中国代表团举行媒体吹风会

2025年05月19日05:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报日内瓦5月18日电  （记者刘赫）出席世界卫生大会的中国代表团17日在瑞士日内瓦举行媒体吹风会。国家卫生健康委主任雷海潮、中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭、国家中医药管理局局长余艳红、国家疾病预防控制局副局长夏刚出席吹风会并答记者问。

　　雷海潮表示，长期以来，中国坚持人民至上、生命至上，积极致力于在推进中国式现代化进程中建成健康中国，走出了一条中国特色卫生健康事业改革发展之路。中国卫生健康事业取得巨大成就，2024年中国居民的人均预期寿命达到79岁，全国孕产妇死亡率下降到14.3/10万，婴儿死亡率下降到4.0‰，位居中高收入国家前列。

　　雷海潮说，中国积极倡导和践行三大全球倡议，深入参与全球卫生治理，不断为推动构建人类卫生健康共同体贡献中国智慧、中国力量。2024年，中国向全球59个国家和地区派遣援外医疗队员1067人次，服务受援国患者超200万人次，在13国开展“光明行”“爱心行”“微笑行”义诊，与43国的48家医院建立对口合作。中国坚定支持多边主义，坚定支持世界卫生组织在全球卫生治理中发挥中心协调作用，推动全球卫生治理体系朝着更加公正合理的方向发展。

　　陈旭在吹风会上表示，在台湾地区参与世卫大会问题上，中方的立场是一贯的、明确的，即必须按照一个中国原则来处理，这也是联合国大会第2758号决议和世界卫生大会25.1号决议确认的根本原则。

　　陈旭还表示，在一个中国原则前提下，中国中央政府对台湾地区参与全球卫生事务作出妥善安排。过去一年，中国中央政府共批准台湾省11批次12人次参加世卫组织技术活动。一段时间以来，国际社会绝大多数国家向中方重申坚持联大第2758号决议、坚定支持一个中国原则、反对台湾地区参加世卫大会，众多国家通过专门致函世卫组织总干事或公开发表声明等方式，表达对中方的理解和支持。个别国家将台湾问题作为遏制中国发展的工具，在世卫大会操弄台湾问题，违背各国齐聚大会的初心。世卫大会已经连续8年拒绝涉台提案，在今年世卫大会上，相信国际社会能够再次做出正确判断。

　　余艳红介绍了中医药发展情况。她表示，中国作为传统医药大国和负责任大国，一直引领世界传统医药的发展。中国与40多个国家、地区和国际组织开展中医药领域的深度合作，推动中医药高质量融入共建“一带一路”，支持世卫组织将传统医学章节首次纳入《国际疾病分类第十一次修订本》。

　　夏刚表示，中国积极推进疾控体系改革，在健全疾控网络、创新协同联动机制、提升核心能力等方面取得一定成效。中国大力推动疾控事业高质量发展，切实维护国民健康。中国还建设性参与“大流行协定”谈判，深化国际交流合作，为全球公共卫生安全提供了中国方案。

　　第七十八届世界卫生大会将于5月19日至27日在瑞士日内瓦举行，会议的一般性辩论主题为“共创健康世界”。大会期间，中国代表团将主办“数智赋能初级卫生保健”“传统医药”“精神卫生”三个主题边会，分享中国相关工作的经验做法。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月19日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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