塞巴斯蒂安·佩里莫尼

2023年冬天，我参观了位于广东深圳的大湾区国际疫苗创新中心。那是一个由法国和中国联合建设的国际化疫苗创新平台，双方在知识科普、人才培养等多方面开展合作。创新中心的无人机可以快速将疫苗配送至偏远山区，智慧无人疫苗接种舱则为未来由机器人开展接种提供了可能。在这里，我看到的不仅是技术的进步，还有跨文化合作的温度。

这样的合作项目是技术创新的成果，也是法中互信的体现。法中两国政府和企业携手为人民谋福祉的真诚努力，建立在长期互信、共同愿景的基础上。在全球性挑战愈加复杂的当下，合作远比分歧更具力量。这种合作展现了我们对未来世界格局的理解：各国不应彼此孤立，而应相互连接；不应开展对抗，而应追求共赢。

当今世界处于格局重构的关键时刻，全球南方国家的群体性崛起促使我们重新审视以往对西方主导地位的认知。过去，一些人将西方的发展路径视为实现发展的单一路径。如今，中国的发展为全球带来另一种可能。在基础设施建设方面，中国建成了世界最大的高速铁路网，运营里程已达4.8万公里。在科技领域，从“天问一号”探测器成功登陆火星，到有“人造太阳”之称的东方超环装置运行时间破千秒，中国科技突破正为人类未来发展注入新希望。

当前，国际上仍有一些人将中国视为所谓“制度性对手”，鼓吹所谓“去风险”。对此，我们应当清醒地认识到：中国不是风险，而是机遇。中国拥有14亿多人口和超4亿中等收入群体，是一个充满活力的超大规模市场，也是对全球经济增长贡献率保持在30%左右的重要发展引擎。中国与欧盟互为第二大贸易伙伴，中国对欧洲的投资涵盖新能源、汽车、机械设备等诸多领域。无论是对其他全球南方国家，还是对发达国家，中国都正日益成为不可或缺的合作伙伴。

近年来，法中合作不断深化，尤其在第三方市场合作方面展现出巨大潜力。法国是最早与中国建立第三方市场政府间合作机制的国家。自2015年双方发表关于第三方市场合作联合声明以来，两国已携手在非洲、中东欧等地区推进多个项目。2022年，法中签署了第三方市场合作第四轮示范项目清单，涵盖基础设施建设、环保、新能源等领域7个项目，总金额超过17亿美元。这一创新的国际合作模式，融合法中双方的技术优势与实践经验，为互利合作提供了切实可行的新路径。

当人们探讨全球未来的发展路径时，所期盼的并非冲突与对抗，而是携手构建人类命运共同体。未来的世界，不应由单一力量主导，也不应陷入大国博弈的制衡格局，而应如一首多声部的交响乐，和谐共鸣、协同前行。正如贝多芬在《欢乐颂》中借席勒诗句所描绘的——“人们团结成兄弟”，法中两国应以包容合作、共同发展为主旋律，共同谱写属于这个时代的新乐章。

（作者为法国席勒研究所研究员）

《 人民日报 》（ 2025年05月19日 02 版）

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